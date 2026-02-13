元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が１３日、テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」で、安倍晋三元総理から参院選の出馬を打診されていたことを告白。隣に座る高嶋ちさ子が口をポカンと開け絶句した。

一茂は両親、安倍晋三元総理、ジャンボ尾崎氏が夢に出てきてニコニコ笑っていた…という体験を告白し「安倍元総理とも何回か食事をしたことがあって」と切り出した。

そして「時効だから言うけど、当時安倍さん、最初は幹事長をやっていて、その後総理になったときに『参院選に出て下さい』って言われたの。幹事長のときに」と衝撃発言。高嶋は口を開けたまま絶句してしまった。

一茂は「うそじゃないから。その時に、テレビもそれなりにやっていて、ＣＭもたくさんやっていた」と振り返り。高嶋は「コメンテーターをやる前だからだ！」と膝を打つも、一茂は「コメンテーターやっちゃったらバカが露呈して本当は誘われないってこと？コメンテーターやってる後もちゃんときてます！お誘い、安倍さんが総理になったときも。最初は幹事長のとき。コメンテーターやってたよ！」と複数回誘われていたと明かした。