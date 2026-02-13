Image: Wachiwit / Shutterstock.com

公式に、答えが出ました。

先日、突如発表されたAirTag（第2世代）。最大の特徴は、前もって噂があった探せる範囲の拡大ですね。

搭載されている超広帯域（UWB）チップが第2世代となり、位置を特定できる範囲が50%拡大。一部のiPhoneやApple Watchで利用できる「正確な場所を見つける」に対応しました。

でもここに落とし穴。この機能、日本では使えません。

発表当時は使えるかも！な期待感はあったけど、実際は…

発表当時、「正確な場所を見つける」がついに！ といううれしさがありつつ、あれ？ 日本じゃこの規格って、電波法で使えないんじゃなかったっけ？ という疑問もありました。

Appleは今回の発売に合わせて、この問題をクリアしてきたのか？

がずっと気になっていたのですが、Appleの製品ページの記述が変更され、正式に「日本では使えない」となりました。

1．国内の規制により、探せる範囲が広がった「正確な場所を見つける」機能は利用できません。日本国外を旅行中は、iPhone AirまたはiPhone 15以降（iPhone 16eを除く）とペアリングしたAirTag（第2世代）で、探せる範囲が広がった「正確な場所を見つける」機能を利用できます。利用できるかは地域によって異なります。

日本では使えない。海外では使える（利用できる地域では）が結論です。

AirTag（第2世代）へ買い替える価値は？

さて、目玉の機能が使えなくてガッカリなAirTag（第2世代）ですが、初代より音は大きくなっていますし、電波の受信精度は高くなっているらしいので、使い勝手は上がっています。

そこに買い替える価値があるのか？と言われると…正直悩ましくて、既存ユーザーはわざわざ買い替えなくてもいいんじゃないかなぁ？

でも、実質性能アップは事実ですし、｢航空会社との共有｣というロストバゲージ対策機能も利用できるので、これからもAirTagニーズは多いのは確実。

少なくとも海外旅行多い人はAirTagが一番安心感あると思うんですよねー。

Source: Apple