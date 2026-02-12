海藻の香りが広がるイタリアの揚げパン！ドックサイドダイナー“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”スペシャルメニュー
東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催します。
アメリカンウォーターフロントに位置する貨物倉庫を改装したレストラン「ドックサイドダイナー」では、このイベントならではの趣向を凝らしたサイドメニューとカクテルが登場します。
異国情緒あふれる港の雰囲気の中で、こだわりのソースで味わうナゲットや、海をイメージした美しいドリンクを楽しめるラインナップが、2026年4月8日より発売されます。
販売期間：2026年4月8日から2026年6月30日
販売場所：アメリカンウォーターフロント「ドックサイドダイナー」
“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”期間中、ドックサイドダイナーでは、植物性素材を活用したヘルシーなスナックや、見た目にも鮮やかなスパークリングカクテルが提供されます。
ボリュームのあるサンドウィッチやフライドチキンとともに、フェスティバル期間限定の味わいをプラスして楽しむことができます。
特に、海藻の香りが広がるイタリアの揚げパン「ゼッポリーネ」は、港町らしい食体験を演出します。
大豆のナゲットとゼッポリーネ、アーモンドロメスコソース
価格：650円
中はしっとりとした食感の大豆ナゲットと、海藻の香りが漂うもちっとしたゼッポリーネの組み合わせです。
アーモンドの香ばしさと旨味が凝縮されたロメスコソースをたっぷりとつけて楽しむ一皿となっています。
なお、このメニューは原材料に肉、魚介、卵、乳、はちみつ、ゼラチンを使用していません。
スパークリングカクテル（ライチーリキュール＆ブルーシロップ）
価格：780円
※アルコールドリンク
ブルーシロップとバタフライピーを使用し、東京ディズニーシーの美しい海を表現したカクテルです。
トッピングされたくし切りのレモンは、大海原へ繰り出す船をイメージしています。
トロピカルシロップとライチー味のお酒が合わさり、初夏のパークにぴったりの爽やかな味わいです。
賑やかなドックサイドの雰囲気の中で、特別なフードとドリンクを片手に“食の旅”を満喫してください。
新しい発見に満ちたフェスティバル限定のペアリングが、パークでのひとときをより豊かに彩ります☆
ドックサイドダイナー「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」スペシャルメニューの紹介でした。
