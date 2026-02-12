KPOPの人気ガールズグループ「TWICE」が11日、公式サイトを更新。メンバーのダヒョンが、北米ツアー中に骨折していたことを発表した。



【写真】骨折が明らかになったTWICE・ダヒョン

公式サイトでは「ダヒョンの今後のスケジュールについて」と題して文書を公開。「北米ツアーの初期段階、ダヒョンは足首に違和感を覚え、アメリカ滞在中も治療を続けていました」と明かし、「韓国に帰国後、再度検査を受けた結果、骨折と診断されました」と報告した。さらに状態について「医師の指示に基づき、治療を継続し、十分な休養を取るよう指示されています」と安静を求められていることも知らせた。



ツアーは3月まで続く予定。「ダヒョンはツアー中、ファンの皆様とお会いできることを心待ちにしており、怪我を負った後も、着席したままのパフォーマンスを含め、ステージに立つことに最善を尽くしていました」とダヒョン自身は参加意欲を示していることを伝えながらも「歩行、ジャンプ、振り付けなど、怪我をした部位に大きな負担がかかるパフォーマンスの身体的負荷を考慮すると、パフォーマンスの継続は回復を妨げる可能性があります」と説明。そして「アーティスト、会社、医療関係者が慎重に協議した結果、彼女の健康を最優先に考慮した結果、2月13日から3月7日まで予定されていた北米ツアーへの不参加を決定いたしました」と発表した。



今後については「ダヒョンは当面治療と回復に専念し、元気な姿でファンの皆様のもとへ戻ってくることを願っています。今後のスケジュールへの参加については、ダヒョンの回復状況を注意深く観察し、医療関係者と協議の上、決定いたします」とした。



（よろず～ニュース編集部）