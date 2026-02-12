ミラノ五輪・フリースタイルスキー女子モーグル決勝

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子モーグル決勝が11日に行われ、上位8人による2回目に冨高日向子（多摩大ク）が日本勢で唯一進出。78.00点で銅メダル選手と同点だったが、ターン点で及ばず4位となった。非情な結末に、様々な声が上がった。

冨高は決勝1回目では79.42点をマークし、3位で2回目に進出。エア2回は高さを出して決め、ターンもスムーズ。大きなミスなく27秒03でフィニッシュした。3位の選手と同点の78.00点だったが、ターン点の差で0.2点及ばなかった。

テレビ朝日系の中継で解説を務めたのは、1998年の長野五輪〜2014年ソチ五輪まで5大会連続で出場＆入賞した上村愛子さん。2010年バンクーバー五輪では自身最高の4位に入った。冨高の得点が出ると、「0.2点差ですね。本当に少しだけですね。この4位は私も経験ない4位ですね」と実感を込めた。

また、2016年リオデジャネイロ五輪のレスリング女子48キロ級で金メダルの登坂絵莉さんは自身のXを更新。「0.2ポイントで負けることもあれば ラスト1秒で逆転することもある スポーツは本当に残酷だなと思うけど それもまたスポーツの醍醐味でしょうか」。自身はリオで最終盤に逆転劇を演じた。

超僅差の明暗は、視聴者の間でも反響が広がった。Xには「同点なら2人銅メダルでいいじゃないかぁぁ」「3位と4位の差がデカすぎる」「カッコ良かったよ！銅メダルに値する滑りだった」「なんか納得できない」「ルールだから仕方ないが」などのコメントが寄せられた。



（THE ANSWER編集部）