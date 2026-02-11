Image: Amazon

板チョコにしちゃデカいし硬いけどね。

毎年2月14日は、日本中でチョコレートが飛び交うバレンタインデー。ですがテック業界ではセールの時期で、家電やガジェット類が安くなるんですよね。

液晶モニターのJAPANNEXTが、2月22日までAmazonで最大30％オフのセールを始めています。

いろいろあって迷っちゃう

ページを見ると、いろんなタイプのゲーミングモニターやモバイルモニターが42機種並んでいます。

モバイルモニターは持ち運びやすくて、外出先でゲームをするのに良さそう。VAパネルは高コントラストで黒の描写が深く、映像美がキレイなゲームやエンタメで没入感が期待できますね。パカっと開くと上下2画面になる14インチ IPSパネルなんかも面白い。仕事の効率化にピッタリです。

割引率は最大30%ですが、対象商品の同一機種を2点買うとさらに5％オフ！ 贈る側と贈られる側の両方でオソロにするのもアリかと思います。

Image: JAPANNEXT

お得なモデル3選

ザっと見てみると、MAXの30％オフは1機種で、23％と15％が割引率ベスト3でした。

27型 IPSパネル 5Kモニター「JN-27IPS5K-C9」8万2980円→30％オフ5万8086円

27インチで5Kの高解像度モニター。クリエイター向けの1台です。

JAPANNEXT 27インチ IPSパネル搭載 5K(5120x2880) JN-27IPS5K-C9 58,086円 Amazonで見る PR PR

HDR400対応のゲーミングモニター。PS5でも使えます。

JAPANNEXT 27インチ 165Hz/1ms(MPRT)対応 WQHD(2560x1440) ゲーミングモニター JN-T27G165Q-HSP 18,536円 Amazonで見る PR PR

こちらは解像度をフルHDにした代わりに、リフレッシュレートを240Hzに強化。

JAPANNEXT 27インチ ゲーミングモニター 240Hz 1ms フルHD 1920x1080 JN-IPS27FHDR240-N 18,683円 Amazonで見る PR PR

後は12％や6％オフなどが多いようです。

想い人からチョコを貰うのは超うれしいけど…食べたらなくなっちゃいますからね。液晶モニターなら、一緒にゲームやエンタメで愛を育むこともできますね？

Source: Amazon, JAPANNEXT