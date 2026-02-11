愛情はモニターで贈ろう。JAPANNEXTがバレンタインセールで最大30％オフ
板チョコにしちゃデカいし硬いけどね。
毎年2月14日は、日本中でチョコレートが飛び交うバレンタインデー。ですがテック業界ではセールの時期で、家電やガジェット類が安くなるんですよね。
液晶モニターのJAPANNEXTが、2月22日までAmazonで最大30％オフのセールを始めています。
いろいろあって迷っちゃう
ページを見ると、いろんなタイプのゲーミングモニターやモバイルモニターが42機種並んでいます。
モバイルモニターは持ち運びやすくて、外出先でゲームをするのに良さそう。VAパネルは高コントラストで黒の描写が深く、映像美がキレイなゲームやエンタメで没入感が期待できますね。パカっと開くと上下2画面になる14インチ IPSパネルなんかも面白い。仕事の効率化にピッタリです。
割引率は最大30%ですが、対象商品の同一機種を2点買うとさらに5％オフ！ 贈る側と贈られる側の両方でオソロにするのもアリかと思います。
お得なモデル3選
ザっと見てみると、MAXの30％オフは1機種で、23％と15％が割引率ベスト3でした。27型 IPSパネル 5Kモニター「JN-27IPS5K-C9」8万2980円→30％オフ5万8086円
27インチで5Kの高解像度モニター。クリエイター向けの1台です。
JAPANNEXT 27インチ IPSパネル搭載 5K(5120x2880) JN-27IPS5K-C9
58,086円
Amazonで見るPR
HDR400対応のゲーミングモニター。PS5でも使えます。
JAPANNEXT 27インチ 165Hz/1ms(MPRT)対応 WQHD(2560x1440) ゲーミングモニター JN-T27G165Q-HSP
18,536円
Amazonで見るPR
こちらは解像度をフルHDにした代わりに、リフレッシュレートを240Hzに強化。
JAPANNEXT 27インチ ゲーミングモニター 240Hz 1ms フルHD 1920x1080 JN-IPS27FHDR240-N
18,683円
Amazonで見るPR
後は12％や6％オフなどが多いようです。
想い人からチョコを貰うのは超うれしいけど…食べたらなくなっちゃいますからね。液晶モニターなら、一緒にゲームやエンタメで愛を育むこともできますね？
Source: Amazon, JAPANNEXT