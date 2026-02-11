この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「やせたライギョの最期。遂にこの日が来ました。」と題した動画を公開しました。動画は、投稿主が入院した日に撮影されたもので、飼育していた「元やせたライギョ」が亡くなったことを報告する内容です。

動画の冒頭、投稿主は「悲しいお知らせがあります」と切り出し、飼育していたライギョが亡くなったことを伝えます。このライギョは、もともと別のチャンネルの投稿者が近所の水路で発見し、保護した個体でした。発見当時は、ウナギのようにガリガリに痩せ細っていたといいます。

2022年7月1日に飼育を開始して以来、600日以上が経過。当初は骨と皮だけのようだった体も、旺盛な食欲を見せ、次第に肉付きが良くなっていきました。飼育約1ヶ月後にはカエルを丸呑みにする姿も見せ、約1年後には見違えるほど立派な体格に成長しています。

しかし最近になって、急に食欲が落ち、水槽を叩いても反応が鈍くなるなど、元気がなくなっていたそうです。投稿主は「正直な感想を言えばショックです」と悲しみを吐露しつつも、「よくここまで生きたなとも思います」と、懸命に生きたライギョへの思いを語りました。動画の最後には、元気だった頃のライギョの姿が映し出されています。

YouTubeの動画内容

00:46

元やせたライギョ、天国へ
01:10

ガリガリだった発見当時の姿
03:05

飼育開始当初の様子
09:12

立派に成長したライギョ

関連記事

やせ細ったライギョ、飼育500日で激変！たくましい姿に成長

やせ細ったライギョ、飼育500日で激変！たくましい姿に成長

 【衝撃】ライギョに大量のミミズを与えた結果→まさかの口内爆発…

【衝撃】ライギョに大量のミミズを与えた結果→まさかの口内爆発…

 【悪戦苦闘】巨大カエルが飲み込めないライギョ！まさかの結末に飼い主も苦笑い

【悪戦苦闘】巨大カエルが飲み込めないライギョ！まさかの結末に飼い主も苦笑い
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

真釣ちゃんねる_icon

真釣ちゃんねる

YouTube チャンネル登録者数 26.70万人 1887 本の動画
真釣ちゃんねる（まつりちゃんねる）釣り、ガサガサ、アクアリウム、日本淡水魚、九州から自然や生き物の姿をお届けします♪BitStar所属
youtube.com/channel/UCTyRFIob2l7mJorDVulZndQ YouTube