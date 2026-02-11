「胸糞映画」の代名詞として語り継がれる『ミスト』（2007）が再映画化を果たすことがわかった。『ドクター・スリープ』（2019）のマイク・フラナガン監督が、スティーヴン・キング原作小説を再び映像化する。米が伝えた。

1980年発表の中編小説『霧』に基づく『ミスト』は、突如として街を覆った謎の“濃霧”が引き起こす恐怖のパニックを描いた作品。2007年にはフランク・ダラボン監督によって映画化を果たした。（日本公開は2008年）。濃霧の中には未知の怪物が潜み、外へ出た者は次々と命を落としていく。やがて人々は極限の閉鎖空間の中で恐怖と疑心暗鬼に支配され……。

製作はワーナー・ブラザース。フラナガンが監督と脚本を手がける。すっかりキング作品の常連となったフラナガンは『ドクター・スリープ』のほか、『ジェラルドのゲーム』（2017）『サンキュー、チャック』（2025）やドラマ版「キャリー」の映像化も手掛けており、も進行中だ。

2007年の映画版では、原作とは異なる衝撃的なラストは大きな議論を呼び、映画ファンに爪痕を残した。新たな映画化では、前映画版のような絶望的な結末を再び極めるか、それとも原作同様のラストに回帰するのか。

