Image: Amazon

さらば、ケーブル忘れ。

僕らの生活の必需品、モバイルバッテリー。さまざまな容量・機能のモデルがありますけど、シンプルにこういうのが一番強いってヤツはきっとこういうのだと思うのです。

Anker Zolo Power Bank (20000mAh, 30W, Built-In USB-Cケーブル) 3,990円 Amazonで見る PR PR

Ankerの「Anker Zolo Power Bank (20000mAh, 30W, Built-In USB-Cケーブル)」です。

今、Amazonのタイムセールで26%OFFの3,990円になっているので、コスパも強い。と強いところ尽くし。これ安いうちに買っておいたほうがいいですよ。絶対便利なやつなので！

USB-Cケーブルはもう持ち歩かなくて良い

Image: Amazon

何がいいってやっぱUSB-Cケーブル内蔵型というところ。つまり、もうUSB-Cケーブルを持ち歩く必要はありません。

内蔵されいるのは約15cmのショートケーブルですけど、このくらいが手持ちで充電するにゃちょうどいい長さなんですよね。

バッテリーの容量も20,000mAhと大容量で、スマホなら2〜4回はフル充電できる計算。1泊2日くらいの旅行ならこのバッテリーをカバンに突っ込んでおくだけで事足りると思います。

同時に3台充電もサポート。寝てる間にひととおり充電できる

Image: Amazon

しかも偉いのがUSB-Cポート、USB-Aポートも備わっていて3台同時充電もできるところ。

この時の合計出力は最大で15W出力になるので、充電速度はかなりゆっくり目。でも、寝てる間や移動中に充電しておくなら時間かかっても問題ないですし、ここは値段を考えると目を瞑れるところかなって思うんです。

なんだかんだで、こういうシンプルで便利なヤツが一番なんだよなぁ。

Source: Amazon