ＡＤＥＫＡ<4401.T>は後場急落している。きょう午後１時ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想を従来予想の４４１０億円から４１５０億円（前期比１．９％増）、営業利益予想を４３０億円から４１５億円（同１．２％増）、最終利益予想を２６４億円から２５５億円（同１．９％増）に引き下げており、業況を嫌気した売りが出ている。



４～１２月期の実績や足もとの市場動向などを踏まえた。４～１２月期は売上高が２９６７億９１００万円（前年同期比０．１％増）、営業利益が２９３億７００万円（同２．６％減）、最終利益が１９８億５５００万円（同３．４％増）だった。市場環境に起因する樹脂添加剤の需要減を十分に補うことができなかった。うち、難燃剤が家電、ＥＶ市況の低迷に伴う価格競争の激化で欧米を中心に低調。また、石油化学市場で生産が弱含んだため、プラスチック製品全般に使用される酸化防止剤の販売も苦戦した。



出所：MINKABU PRESS