【キン肉マン】ロビンマスク＆ウォーズマンの超人師弟コンビフィギュアがSpiceSeedに登場！
SpiceSeedより、キン肉マンシリーズ『ロビンマスク』と『ウォーズマン』の予約が2026年2月14日（土）20時より開始される。
『キン肉マン』は、作者ゆでたまご（原作シナリオ担当・嶋田隆司と作画担当・中井義則）によって『週刊少年ジャンプ』（集英社）で1979年に連載を開始。現在も『週刊プレイボーイ』『週プレNEWS』（いずれも集英社）へ籍を移し連載中。
キン肉星から来たドジでマヌケな落ちこぼれ超人・キン肉マンが、努力、友情、勝利を重ねて、やがて超人格闘界最強の男へと成長を遂げていく物語で、1983年に初アニメ化。超人たちをデザインした「キンケシ」は1.8億体以上を販売する大ブームを巻き起こした。
そんな『キン肉マン』から、超人師弟コンビ「ロビンマスク」と「ウォーズマン」が登場。
仮面の貴公子ロビンマスクは、イギリスの名門・ロビン一族出身のエリート。正義超人のリーダー格として存在感を発揮する。
ファイティングコンピューター・ウォーズマンは機械の肉体に氷の精神を持つ、冷徹無比のロボ超人。
原型製作は、キン肉マンの大ファンでもある凄腕原型師、伊藤嘉紀が担当。
それぞれ単体での販売のほか、セットでの販売もあり、セットでの販売は、単体の合計金額より5000円割引となるのでお得。
キン肉マンの世界観をぜひお手元でお楽しみを。
（C）ゆでたまご・東映アニメーション
