NBCスポーツが発表、ワイルドカード戦などでアナリストに

元ドジャースのクレイトン・カーショー投手ら、最近引退した“レジェンド”3人の再就職先が決まった。米放送局「NBCスポーツ」は8日（日本時間9日）、カーショー、アンソニー・リゾ内野手、ジョーイ・ボット内野手の3人が同局のMLB放送チームに加わると発表した。豪華すぎる顔ぶれに、ファンからは「めちゃくちゃ最高」「信じられないくらい凄いことになる」と歓喜の声が上がっている。

同局のプレスリリースおよび公式X（旧ツイッター）によると、3人は「NBC」と動画配信サービス「Peacock」で放送されるポストシーズンのワイルドカード戦全試合で、試合前番組のアナリストを務める。また、レギュラーシーズンの「サンデー・ナイト・ベースボール」の試合前番組にも、スケジュールに応じて出演する予定だという。

カーショーはドジャース一筋でサイ・ヤング賞を3度受賞した最強左腕。昨年限りで現役を退いたが、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場することが決まっている。リゾはカブス時代の2016年に世界一に貢献し、ヤンキースでもプレーした。ボットはレッズの象徴として2010年にMVPを受賞している。いずれもMLBを代表するスーパースターたちだ。

この強力な布陣にファンも大興奮。SNS上には「野球界のレジェンドたちが今は喋りで金を稼ぐ」「素晴らしいラインナップだ！」「この上ない出来だと思う」「カーショータイムだ！」といったコメントが殺到した。

また、個性的なキャラクターで知られるボットに対し「ボットの声が聞きたくて待ちきれない」という声や、「リゾが引退したの知らなかった。素晴らしいパネルになるね」と驚くファンも見られた。「絶対彼らの声を聴くために見る」と、解説者としての“デビュー”を待ちわびる声で溢れていた。（Full-Count編集部）