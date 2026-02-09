¡Öai.com¡×¤Î¥É¥á¥¤¥ó¤¬²áµîºÇ¹â³Û¤ÎÌó110²¯±ß¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤ë¡¢¹ØÆþ¼Ô¤ÏCrypto.com¤ÎÁÏÀß¼Ô¤ÇAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤òÄó¶¡
²¾ÁÛÄÌ²ß¼è°ú²ñ¼Ò¡ÖCrypto.com¡×¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥Þ¥ë¥¶¥ì¥¯»á¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¤Î¼«Î§·¿AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Öai.com¡×¤ÎÀßÎ©¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ë¥¶¥ì¥¯»á¤ÏÀßÎ©¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Öai.com¡×¤È¤¤¤¦¥É¥á¥¤¥ó¤ò7000Ëü¥É¥ë(Ìó110²¯±ß)¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥á¥¤¥óÌ¾¼è°ú¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ai.com Launches Autonomous AI Agents to Accelerate the Arrival of AGI
Crypto.com CEO unveils new AI platform that builds intelligent agents for consumers
https://cryptobriefing.com/ai-agents-platform-launch/
I purchased https://t.co/ac2AqjBNxj in April. Since that time, we created a team that has been steadily building. There are always twists and turns, but I¡Çm excited with our first launch this Sunday during the Super Bowl. pic.twitter.com/BbqVo1bQLZ— Kris | ai.com (@kris) 2026Ç¯2·î6Æü
Introducing ai.com - Your Private, Personal AI Agent - YouTube
¥Þ¥ë¥¶¥ì¥¯»á¤¬»Ï¤á¤¿¡Öai.com¡×¤Ç¤Ï¡¢¿ô²ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÃ¯¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ëAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤òÀ¸À®¤Ç¤¤ë¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¤Î¼«Î§·¿AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬2026Ç¯2·î6Æü¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï³ô¼°¼è°ú¡¢¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤Î¼«Æ°²½¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò»È¤Ã¤¿Æü¡¹¤Î¥¿¥¹¥¯¤ÎÀ°Íý¤È¼Â¹Ô¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ç¡¼¥È¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Î¹¹¿·¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥æ¡¼¥¶¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Áàºî¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ÀìÍÑ¤Î°ÂÁ´¤Ê´Ä¶¤ÇÆ°ºî¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¸ÇÍ¤Î¥¡¼¤ÇÊ¬Î¥¡¦°Å¹æ²½¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ËÈ¼¤¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Þ¥ë¥¶¥ì¥¯»á¤Ï¡ÖAI¤Î¿Ê²½¤Ïº£¡¢º¬ËÜÅª¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤Ï´ðËÜÅª¤Ê¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤«¤é¡¢¿Í´Ö¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤ËÊª»ö¤ò¤³¤Ê¤¹AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ø¤ÈµÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¿ô½½²¯¤â¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬¼«¸Ê²þÁ±¤·¡¢·ë²Ì¤ò¸ß¤¤¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÇ½ÎÏ¤òÂçÉý¤«¤ÄµÞÂ®¤Ë³ÈÄ¥¤·¡¢ÈÆÍÑ(¤Ï¤ó¤è¤¦)¿Í¹©ÃÎÇ½(AGI)¤ÎÅþÍè¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÊ¬»¶·¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ai.com¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¥Þ¥ë¥¶¥ì¥¯»á¤Ï¡Öai.com¡×¤È¤¤¤¦¥É¥á¥¤¥ó¤òÆ¿Ì¾¤ÎÇä¤ê¼ê¤«¤é7000Ëü¥É¥ë(Ìó110²¯±ß)¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼è°ú¤òÃç²ð¤·¤¿GetYourDomain.com¤Î¥é¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ai.com¤Î¼è°ú¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¥É¥á¥¤¥ó¼è°ú¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´³Û²¾ÁÛÄÌ²ß¤Ç»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥ë¥¶¥ì¥¯»á¤Ï¥É¥á¥¤¥ó¤Î¼èÆÀ¤Ë¹â³Û¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï½½Ê¬¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Crypto(°Å¹æ)¤È¤¤¤¦¥É¥á¥¤¥ó¤ò´û¤Ë½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÜµÒ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Ä¾ÀÜÅÁ¤ï¤ë¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼«¼Ò¤ÇÆÈÀê¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤´êË¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÉ½¤¹¥É¥á¥¤¥ó¤ò2¤Ä¤â½êÍ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£