¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢¡Û°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¤µ¤ó¤¬É½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤8¹æ¡×ËÜÆüÈ¯Çä
¡Ú½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤8¹æ¡Û 2·î9ÆüÈ¯Çä ²Á³Ê¡§»æÈÇ650±ß¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ550±ß
¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤8¹æ¡×
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡½¸±Ñ¼Ò¤Ï¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤8¹æ¡×¤ò2·î9Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï»æÈÇ¤¬650±ß¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤¬550±ß¡£
¡¡º£½µ¤Î½µ¥×¥ì¤Ï¡¢°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¤µ¤ó¤¬É½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¤È¤Ê¤ëÌðÌî¤Ê¤Ê¤«¤µ¤ó¤ä¡¢²ÃÆ£ÎèºÚ¤µ¤ó¤é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¤µ¤ó¡Û
(C)Á°¹¯Êå¡¿½¸±Ñ¼Ò¡ÚÌðÌî¤Ê¤Ê¤«¤µ¤ó¡Û
(C)¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Á¥ã¥ª¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ú²ÃÆ£ÎèºÚ¤µ¤ó¡Û
(C)Takeo Dec.¡¿½¸±Ñ¼Ò¡ÚÏÂÅÄ³¤Í¤¤µ¤ó¡Û
(C)Æ£ËÜÏÂÅµ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡ÚÆ£¸¶¥Ê¥ß¤µ¤ó¡Û
(C)²ÏÀ¾ÎË¡¿½¸±Ñ¼Ò¡Ú¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¤µ¤ó¡Û
(C)·§Ã«´Ó¡¿½¸±Ñ¼Ò¡ÚÀ÷Ã«Í¹á¤µ¤ó¡Û
(C)ÃæÂ¼¾º¡¿½¸±Ñ¼Ò