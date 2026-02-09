´¨¤¤Æü¤Ë¤ä¤ê¤¬¤Á¡©¡¡¥¹¥Þ¥Û¤Î¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤òÎô²½¤µ¤»¤ë¡ÈNG¹Ô°Ù¡É¤È¤Ï¡ÚKDDI¤¬¾Ò²ð¡Û
¡¡Åß¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÎô²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢KDDI¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬X¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍ×Ãí°Õ¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡ÄÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¤³¤ì¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Î¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤òÎô²½¤µ¤»¤ë¡ÈNG¹Ô°Ù¡É¤Ç¤¹¡ª
¡¡KDDI¤Ï¡Ö´¨¤¤µ¨Àá¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¥«¥¤¥í¤È¥¹¥Þ¥Û¤ò°ì½ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö¹â²¹´Ä¶¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÎÂçÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤¬¹â²¹¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Îô²½¤äÈ¯²Ð¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´¨¤¤¾ì½ê¤«¤éµÞ¤ËÃÈ¤«¤¤¾ì½ê¤Ø¥¹¥Þ¥Û¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤È·ëÏª¤¬È¯À¸¤·¡¢¸Î¾ã¤äÆ°ºîÉÔÎÉ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÅß¤Î¥¹¥Þ¥Û¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢Àµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤òÃÎ¤Ã¤ÆÅß»ÙÅÙ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£