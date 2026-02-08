水着の柔道女子に「釣られた」「美しい」 中身は超本気「永久保存回」瞬く間に30万再生の反響
YouTubeにトレーニング公開
24年パリ五輪の柔道女子48キロ級金メダリストの角田夏実さんが6日、自身のYouTubeを更新した。ビキニ姿で「角田ボディの作り方」とのサムネイルで、9日間のトレーニングの様子を公開。その姿が話題を集めている。
角田さんはベンチプレス、腹筋、ランニング、サーキットトレーニング、砂浜ダッシュなど高強度のメニューを消化。9日間で体重は57.5キロから55キロ、ウエストは68.5センチから65センチ、太ももは51センチから49センチと引き締まった。
コメント欄には、ファンからさまざまなコメントが書き込まれた。
「とにかく美しい そして何よりこの努力量がすごい 多分1日すらマネできない」
「元気で明るくて、こちらも元気がもらえます！」
「永久保存回」
「トップアスリートの肉体はもはや芸術」
また動画の内容はハードトレーニングだった一方、サムネはビーチでのビキニ姿。「サムネの天国感と内容の地獄感」「サムネに釣られた人」とギャップに反応した人もいた。
33歳の角田さんは1月に現役引退を表明していた。
（THE ANSWER編集部）