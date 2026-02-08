YouTubeにトレーニング公開

24年パリ五輪の柔道女子48キロ級金メダリストの角田夏実さんが6日、自身のYouTubeを更新した。ビキニ姿で「角田ボディの作り方」とのサムネイルで、9日間のトレーニングの様子を公開。その姿が話題を集めている。

角田さんはベンチプレス、腹筋、ランニング、サーキットトレーニング、砂浜ダッシュなど高強度のメニューを消化。9日間で体重は57.5キロから55キロ、ウエストは68.5センチから65センチ、太ももは51センチから49センチと引き締まった。

コメント欄には、ファンからさまざまなコメントが書き込まれた。

「とにかく美しい そして何よりこの努力量がすごい 多分1日すらマネできない」

「元気で明るくて、こちらも元気がもらえます！」

「永久保存回」

「トップアスリートの肉体はもはや芸術」

また動画の内容はハードトレーニングだった一方、サムネはビーチでのビキニ姿。「サムネの天国感と内容の地獄感」「サムネに釣られた人」とギャップに反応した人もいた。

33歳の角田さんは1月に現役引退を表明していた。



（THE ANSWER編集部）