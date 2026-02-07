「妖怪だらけの国会を鬼退治、この大阪5区から鬼退治に向かわせていただきたい」

れいわ新選組の山本太郎代表は2026年2月6日、大阪市淀川区で行った大石晃子共同代表の街頭演説に駆け付け、このように支持を呼び掛けた。大石共同代表は同区を含む衆院大阪5区で立候補している。

れいわ幹事長「本当に申し訳ない限り」

山本代表は1月21日、党のYouTubeチャンネルに投稿した動画で、参院議員を辞職すると発表。血液がんの一種である「多発性骨髄腫」の前段階だと明かし、無期限の活動休止に入るとした。同日の会見では、衆院選について「表には出ません」などと説明していた。

こうした中、2月5日、山本代表が同日、街頭演説を行うと同党の公式Xで告知された。同党の高井崇志幹事長は自身のXで「山本太郎代表が応援に来てくれます。幹事長としては本当に申し訳ない限り。自分の不甲斐なさを恥じつつ、でも何としても国会に戻らないと」と投稿していた。

2月6日、記者が現地を訪れると、山本代表の姿を見るため、黒山の人だかりができていた。記者は、先日、同じ場所で行われた大石氏の街頭演説に行ったが、その聴衆の数倍以上の人が集まったように思えた。周囲には、警察官が警備にあたっていた。

れいわ新選組は、各社の情勢調査などで苦戦が報じられている。大石共同代表は山本代表の緊急登板の理由を次のように説明した。

そして、15分遅れで山本代表が登場すると、会場から大きな拍手が巻き起こり、開口一番、

「自民党300議席に迫る。これ許せますか」

と語りかけ、聴衆からは「絶対無理」などの声が上がった。

山本代表はこの30年間で国民の所得が下がっていると指摘。「高市さんが総理大臣のままじゃ、日本は失われた40年になるしかないってことがはっきりしている」と力強く語った。

大石晃子共同代表については、次のように評した。

維新候補に「議員になりたいだけやないか」

そして、「死ぬ前に言いたいこと全部言うたんぞ」とユーモアを交えながら、大阪5区から維新公認で立候補している梅村聡氏について、大石共同代表から「民主党で惨敗したから、勝てるように維新に行った」と伝えられると、「大阪で人気がなくなった民主党。もうね、死に体みたいになってる状態だったから、維新の人気にあやかって議員になったって？ 議員になりたいだけやないか」とかみついた。

大阪府泉南市から演説を聞くために来たという、れいわ新選組を支持する50代女性は、山本代表の体を気遣いながら、

と話していた。

大阪5区では大石氏のほか、維新の前職、梅村聡氏、国民の新人、前田英倫氏、参政の新人、松山恵子氏、共産の新人、湊隆介氏、自民の元職、杉田水脈氏が出馬している。