受験勉強中の現場に登場した猫さま。こんなことされたら勉強が手につかない……！そんな幸せすぎる光景が話題になっています。「全身で監督中」「これをされて幸せにならない人はいない」といったコメントがあふれ、投稿は記事執筆時点で69万表示を突破しました。

【写真：受験勉強中のお姉ちゃん→問題集の上に『猫』がやって来ると…思わず笑ってしまう瞬間】

受験勉強中のお姉ちゃんと監督猫

Xアカウント『nyaoko』に投稿されたのは、受験勉強中のお姉ちゃんを写した1枚の写真です。この日お姉ちゃんは、受験に向けて一生懸命お勉強中だったといいます。こたつで足を温めながら、テーブルの上に広げた問題集と向き合っていたそうです。

そんなお姉ちゃんのもとに現れたのが、猫のテンちゃん。お姉ちゃんがサボってはいないか、しっかり勉強に励んでいるのか……と監督に来たようです。そんなテンちゃん、あまりにも「真剣に監督」するあまり、お姉ちゃんに近づきすぎてしまったよう。

「お姉ちゃん、ちゃんと勉強してる？」

テンちゃんは、お姉ちゃんがペンを握る右手に顔を近づけ……体を問題集の上にどーんと横たえてしまったんだとか。これでは、監督というより障害物。勉強を中断させられて困ってしまったお姉ちゃんのとった行動とは……？

猫吸いでエネルギー補充

お姉ちゃんはそのままテンちゃんの体に顔を突っ伏してしまったそうです。そして、テンちゃんのモフモフを感じながら受験勉強で疲れた体を癒していたんだとか。たまにはこんな休憩も大事。テンちゃんからエネルギーと幸せを補充したお姉ちゃん、きっとこの後も頑張れたはず！

投稿にはたくさんのコメントが寄せられ、5.3万いいねの高評価。「オイラも幸せ度がメーター振り切りそうです」「吸いすぎはご法度ですね」「幸福度Maxで受験頑張って欲しいですね！」など、お姉ちゃんとテンちゃんの幸せな光景に見ている側もほっこりの様子です。

Xアカウント『nyaoko』には、猫ちゃんとご家族の楽しい日常がほかにもたくさん投稿されています。チェックすると幸福度が上がること間違いなしです！

写真・動画提供：Xアカウント「nyaoko」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。