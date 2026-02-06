＜直葬は寂しい？＞「普通のお葬式じゃなくていい」と言う人、本当に？理想の見送られ方は
自分がもし死んだら……。どんなふうにお別れをしてほしいか、考えたことがあるママも少なくないのではないでしょうか。今は生き方同様に、亡くなった後のお葬式のスタイルや埋葬方法も多様化しています。そのなかでも、通夜や告別式などの儀式を行わずに直接火葬場にご遺体を搬送し、火葬のみで見送る「直葬（ちょくそう）」に関して、あるママからこんな疑問が寄せられました。
『ママスタを見ていると、「自分が死んだら直葬でいい」って人がたくさんいるけど、本当にいいの？ いくらなんでも寂しくない？』
死んだら寂しいもなにもない。余計なお金がかからない直葬がいい
素朴な疑問としてあがったのが、投稿者さんへのこんな質問でした。
『なんで寂しいの？』
直葬について「寂しくない？」という投稿者さんに対して、「自分はもう死んでるのになにが寂しいのか分からない」というママが少なくありませんでした。さらに目立ったのは、
『葬式に余計なお金をかけなくていい』
『お金は自分の人生にかけてほしい』
と、残される家族に余計なお金を使わせたくない、というママたちの強い気持ちでした。そう思い至るには、ママたちのこれまでの経験もあるようです。
お葬式は準備も出費もなかなか大変……
『義母を見送って分かったけれど、お葬式って本当に大変。私は信仰している宗教もないし、直葬で構わない』
あるママからは、こんなコメントが。家族が亡くなった後、さまざまな手続きをしたり、お葬式を自身で手配したりする立場になってこそ気付く大変さがあるようです。
『「直葬でいい」と子どもには言ってある。私の父が亡くなったときは、家族葬でも150万円かかった』
『父が亡くなってお葬式をしたけれど、お寺さんのお布施込みで総額200万円を軽く超えた。子どもに負担をかけたくないから直葬でいい』
実際に家族を見送った経験があるママたちは、具体的にお葬式でかかった費用も教えてくれました。このコメントを見たママのなかには「お葬式に150万円もかかるなら、家族で海外旅行にでも行ってほしい」という方も。具体的な数字を目にすると、「自分の葬儀ではなくもっと違うことにお金を使ってほしい」とますます実感するのではないでしょうか。
『父方の親族はもういないから、子どもだけで直葬で見送ったよ。それでもなんだかんだで44万円くらいはかかった』
また直葬でも、ある程度の費用はかかると教えてくれたママもいました。
『病院で働いていると「お金がないので、親が死んだら直葬にします」という人も少なくないよ』
さらに病院で働いているというママからはこんなコメントも。一方で、「お金がないわけではないけれど、家族の負担を考えて直葬にすると決めている」というママもいました。
お葬式は、残される家族が気持ちの整理をするための儀式
『私は寂しいとかじゃないけれど、お葬式は家族や周りの人がしっかりお別れするための儀式だと思っている。でも家族の負担になるようなお葬式だけは避けたいから、「直葬でいい」って言っているんだよ、きっと』
直葬派が多いことについて、こういった分析をするママもいました。お葬式は残される家族にとってみれば大切なお別れの場でもあります。
『できるだけお金使わずにサラッと送り出してくれたらいい。私はそれでいいけれど、他の家族に同じような割り切った対応ができるのかというとそれはムリ』
今回、こういった「自分は直葬でいいけれど、家族を見送るときには直葬ではない方法を選ぶ」という声も複数ありました。これは、残される立場だとしたら、しっかり見送りたいという思いとともに気持ちを整理する場所がほしい、ということでもあるのかもしれません。
『立派な葬式はいらないけれど、友だちが集まる機会があったら嬉しいなとは思う』
今回の投稿では少数派でしたが、友だちを呼んでお葬式をしてほしいという意見もありました。どういうお別れのスタイルがいいのかは、これまでの経験や価値観による部分も大きいのでしょう。
現実的な対応は……
『「直葬でいい」というより「直葬でもなんでもいい」かな。わが子には「私の友だちや親族は誰も呼ばなくていい。だから直葬でもいいけれど、もしも世間体が気になるのであれば家族葬にしてもいいし、任せる」と言ってある。やりやすい方法でいい』
こういった声もありました。直葬は広まりつつありますが、まだまだメジャーとは言い切れない部分もあるのではないでしょうか。それに直葬を選んだことで、家族が周りからあれこれ言われるのも、ママたちが望むことではないのでしょう。
『うちの子は直葬にする度胸はなさそうだから、葬式代を残しておくよ』
こちらのママは、お子さんの性格に合わせて、自身の葬儀代を取っておくことにしたそう。
『葬式に使うお金があるなら、生きている大事な人のために使ってほしい。「火葬のみ、墓なし、戒名なし、坊さんなし、仏壇なし、遺骨は海洋散骨か共同供養など、そのときに1番安い方法で」と伝えてある。子どもたちに、たまにでも思い出してもらえるならこんな幸せなことはない』
このように「そのときに1番安い方法で」とシンプルに家族にお願いしているママもいました。亡くなった後にお金をかけて見送ってもらうよりも、たまに思い出してもらえることの方が嬉しい。こんなふうに思うママも少なくないのではないでしょうか。
「直葬で本当にいいの？」という今回の投稿。見えてきたのは、家族に負担をかけたくないというママたちの思いでした。そして、残される家族の不安や迷いも想像しながら、いつその日がきてもいいようにあらかじめ準備をしておく。どこまでも家族のことを考えているママたちの姿が印象的でした。