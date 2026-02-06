東京工芸大学は、2026年3月26日（木）・27日（金）の2日間、厚木キャンパスで工学分野を目指す高校生を対象とした「生成AI活用講座」を開講します。

文系・理系を問わず、専門知識不要で参加でき、参加費は無料です。

東京工芸大学「生成AI活用講座」

開催日：第1回 2026年3月26日（木）・27日（金）、第2回 2026年8月3日（月）・4日（火）

時間：10：00〜16：00（途中休憩あり）

参加費：無料

対象：高校1〜3年生（文系・理系問わず、専門知識不要）

定員：各回140名（先着順）

会場：東京工芸大学厚木キャンパス（PC演習室）

見学：保護者・教育関係者に限り可能（事前申込制）

この講座は、生成AIに使われるのではなく、出力結果を自分で考え検証しながら共に歩む思考パートナーとして適切に活用できる力を養うことを目的としています。

AI時代に必要な技術スキルと倫理的思考を早期に身につける機会を提供します。

講座内容

参加者一人ひとりに講座用のGoogleアカウントを発行し、Googleの教育向け生成AI「Gemini」を活用して、生成AIを使いこなすための座学やミニワークを行います。

実践を通じて、生成AIから的確な回答を引き出すプロンプトの作成方法や、テキストから画像を生成する体験などを実施。

生成AIに作業を「丸投げ」するのではなく、生成AIの出力結果を自分で考え、検証しながら安全な使い方を学び、学習や将来に生かせる実践的なスキルを身につけます。

2日間の講座終了後には「修了証」を授与。

講座内で作成する「プロンプト集」等の成果物は持ち帰ることができます。

さらに、発行したGoogleアカウントは1カ月間有効で、自宅からログインして講座内容の復習や演習を行うことが可能です。

開催スケジュール

1日目は、生成AIの基礎知識やプロンプト作成の基本を学び、2日目はより実践的な演習を行います。

両日とも10：00〜16：00の開催で、途中に休憩時間が設けられています。

申込方法

申込は専用サイト（https://mypage.s-axol.jp/t-kougei/event/64）から受付中です。

各回とも先着140名で、定員になり次第締め切りとなります。

背景と取り組み

近年、企業等において業務フローの自動化や高度な意思決定支援などを目的に、生成AIを活用できる人材の需要が急速に拡大しています。

文部科学省も2024年12月に「生成AI利活用ガイドラインVer.2.0」を公表し、教育現場における生成AIの積極的な活用を促しています。

東京工芸大学はこれを受け、工学部および工学研究科において生成AI活用に関する講義を多数開講。

入学前教育から学部・大学院までの一気通貫した生成AI教育体制を構築し、AI時代に求められる情報処理能力と批判的思考力を備えた学生の育成を目指しています。

また、AI・デジタル技術の進展が加速する中、若年層が生成AIをはじめとする高度なツールに触れる機会が増える一方で、誤った情報の活用や著作権・倫理面などに対する適切な理解や判断が必要になる場面が増加。

東京工芸大学では、高校生を含む若年層が安全かつ自ら考えてAIを活用できる力を身につけるための実学教育プログラムの提供を、今後も予定しています。

東京工芸大学について

東京工芸大学は1923（大正12）年に創設された「小西寫眞（写真）専門学校」を前身とし、創設当初からテクノロジーとアートを融合した無限の可能性を追究し続けてきました。

2023年に創立100周年を迎えました。

工学部は1966年に設置され（所在地：神奈川県厚木市）、情報学系、工学系、建築学系の3学系を有します。

全ての学系で情報基礎を幅広く学び、学系枠を超えた履修や進級時の学系変更など学際的かつフレキシブルな体系が整っています。

