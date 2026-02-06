お笑いコンビ、真空ジェシカのガク（35）が5日放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況マル秘報告〜」（木曜深夜0時）に出演。風俗店で体験した怖いエピソードを披露した。

番組のテーマは「エロ怖い話SP」。

ガクは「風俗店に行ったときの話なんですけど、初めて行くお店でとりあえず大きいお胸の女性が好きなのでHカップの女性をホームページで探して、指名してその子の所に行かせてもらった」と風俗店に行ったことを明かした。

ガクは「（お店に）入ったら、長身でほっそりしてて、顔もかわいくて、お胸も大きいっていう、めちゃくちゃいい女性が立ってらっしゃって、今日最高だなと思ってめっちゃ楽しみにしてソファ座って、料金の説明みたいなのを受けた」と語った。

ガクは「（風俗嬢が）『いくらいくらで、オプションがありまして、プラス3000円で…あの…プラス3000円で…あぁ』ってオプションの説明しながら泣き始めて。『どうしたの？』って聞いたら、『私本当は地下アイドルをやってるんですけど、そのSNSで地下アイドルがこういうお店で働いてるぞっていうのが流出しちゃった』。僕も『頑張ってね』って言ってその日は帰った」と風俗嬢に異変があったことを語った。

ガクは「なんかちょっとどういうアイドルだったんだろうって気になった。帰り道に検索してみたんですよ。そうしたらそれっぽい投稿が見つかりまして。どうやら、その子、メンズ地下アイドルで、男のフリをして、男5人組みたいな中に1人だけウソをついて男を名乗ってアイドルをやってた」と語り、スタジオを驚かせた。

ガクは「胸とかもさらしを巻いてわからないようにして。ぎゅうぎゅうに詰めてやってた。その子を推している子たちは『私よりおっぱいがでかいなんて許せない』ってブチギレて炎上してたっていう」と衝撃の結末を語った。