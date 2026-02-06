【ロイヤルホスト】グランドメニュー改定で定番「黒×黒ハンバーグ」のラインアップ拡充/一部商品の値上げも実施【2/18〜】

ロイヤルホストは、2026年2月18日10時30分から、グランドメニューを改定する。

定番の「黒×黒ハンバーグ」のコンビネーションメニュー2種を新発売するほか、ハーブの香りが爽やかな「グリーンゴッデスドレッシング」が復活。また、店舗でひと手間を加える「ロイヤルのシーフードドリア」や「ロースかつ膳」、ブレックファスト限定の「エッグベネディクトパンケーキ」などの新メニューも取りそろえる。

なお、これに伴い一部商品の価格を改定する。黒×黒ハンバーグとステーキ商品は100円〜150円(税込110円〜165円)の幅で、コスモドリアとビーフジャワカレーなどは200円(税込220円)値上げする。その他の商品は、2月18日以降、ロイヤルホスト公式ホームページ内メニューページで確認できる。

〈定番「黒×黒ハンバーグ」のラインアップ拡充〉

今回の改定では、定番「黒×黒ハンバーグ」のコンビネーションメニューが2品登場する。いずれも先行販売店で好評だったことから、グランドメニューに登場するという。

◆ロイヤルオムライス(ビーフシチュー)with黒×黒ハンバーグ

税込3,168円

黒×黒ハンバーグ(190g)･オムライス･ビーフシチューと、ロイヤルホストらしい洋食メニューを一皿で味わえる贅沢なメニュー。

◆黒×黒ハンバーグ&スパイシーチキンブラウンバターソース目玉焼き付

税込2,123円

黒×黒ハンバーグ(190g)とスパイスで味付けしたグリルチキンを組み合わせた満足感のあるメニュー。

〈人気ドレッシングが復活〉

また、復活を望む声を受け、ハーブの香りが爽やかな「グリーンゴッデスドレッシング」を再発売する。サラダメニューで選べるほか、新メニューとして「ケールサラダ〜グリーンゴッデスドレッシング〜」もラインアップする。

◆ケールサラダ〜グリーンゴッデスドレッシング〜

税込693円

「グリーンゴッデスドレッシング」は、ハーブの香りが爽やかなマヨネーズベースの味わい。ケールとの相性が良く、ケールの風味をまろやかにし、素材本来の味わいを引き立てる。

〈店内調理にこだわったドリアやロースかつも〉

その他、「ロイヤルのシーフードドリア」や「ロースかつ膳」など、店内調理にこだわった商品をラインアップ。

◆ロイヤルのシーフードドリア

税込1,683円

店内のキッチンで炊いたバターライスに、バターでソテーし白ワインでフランベ(香り付け)した海老とイタヤ貝、アメリケーヌソースとチーズが香るモルネソースを合わせて焼き上げた。魚介の旨みを存分に楽しめる。

◆海老とチキンのマカロニグラタン

税込1,188円

海老とチキンがたっぷり入ったグラタンに、チーズをかけてこんがりと香ばしく焼き上げた。クリーミーなソースがマカロニにからむ、軽食としてもおすすめの一品。

◆ロースかつ膳 ドミグラスソース

税込1,958円

北海道産ブランド豚「ゆめの大地」のロースに、一枚一枚丁寧に生パン粉をまとわせて揚げた。生パン粉ならではの、立体的でボリュームのあるサクサクとした食感が楽しめる。ロイヤルホストのまろやかなドミグラスソースがかつによくからむ洋食レストランらしい味わい。「ロースかつ膳 特製かつソース」(税込1,848円)もラインアップしている。

〈デザートメニューもリニューアル〉

デザートには、あんみつにホイップクリームをトッピングした「ロイヤルの白玉クリームあんみつ」がカクテルグラス仕立ての華やかなスタイルにリニューアルして再登場する。

◆ロイヤルの白玉クリームあんみつ

税込968円

ホイップクリームをトッピングし、カクテルグラス仕立ての華やかなスタイルとしてリニューアルした。別添の黒蜜をかけて味変出来る。

〈ランチやブレックファストなど時間限定メニューもリニューアル〉

平日の10:30〜15:00限定で販売するランチメニューや、開店から10:30まで限定のブレックファストメニューもリニューアルした。

◆【ランチ】ロイヤルのカツカレーランチ サラダ付

税込1,958円

北海道産ブランド豚「ゆめの大地」のロースカツを、程よい酸味と甘さが調和したカレーにのせた。

◆【ランチ】チキンのポルチーニクリームランチ(ドミグラスソース)

税込1,078円

火曜日と水曜日限定の日替わり洋食ランチ(一部店舗では、木･金に販売)。香ばしくグリルしたチキンに、きのこの旨みをきかせたポルチーニクリームソースを合わせ、ロイヤルホスト自慢のドミグラスソースと一緒に仕上げた。スープ･ライス付き。

【ランチ】(火･水)チキンのポルチーニクリームランチ(ドミグラスソース)

◆【ランチ】チキンカツ南蛮ソースランチ

税込1,078円

木曜日と金曜日限定の日替わり洋食ランチ(一部店舗では、月･火･水に販売)。丁寧にパン粉をつけて香ばしく揚げたチキンカツに、黒酢ソース、タルタルソースをかけた。ボリュームがありながらもさっぱりとした味わい。スープ･ライス付き。

◆【ブレックファスト】エッグベネディクトパンケーキ(サラダ･ヨーグルト付)

税込1,518円

小さめのロイヤルホスト伝統のパンケーキに、ベーコンとアボカドを重ね、爽やかな酸味とコクのあるオランデーズソースをのせた。ソースが全体をまとめ、バランスのよい味わいに仕立てた。パンケーキシロップを別添している。サラダ、ブルーベリーヨーグルト付き。

〈グランドメニュー改定 販売概要〉

販売期間:2026年2月18日〜

販売時間:10時30分〜

販売店舗:ロイヤルホスト 計212店舗

※以下の店舗(計16店舗)は一部変更メニューとなる。

駒沢店/駒沢パーククォーター店/神田神保町店/九段下店/秋葉原店/東新宿駅前店/銀座インズ店/八丁堀店/ららテラスHARUMI FLAG店/道玄坂店/高輪店/新横浜駅ビル店/横浜駅前店/名古屋納屋橋店/堀川五条店/京都郄島屋S.C.店

※以下の商業施設、病院、空港の店舗(計10店舗)は対象外。

名古屋星ヶ丘店/九州大学病院店/新千歳エアポートレストラン by ROYAL HOST/羽田空港店/Royal Host centrair gourmet kitchen/神戸空港店/広島空港店/熊本空港店/鹿児島空港店/那覇空港店

※価格と販売期間、販売時間が異なる店舗や、一部の商品を販売しない店舗もある。