若者が提案する高級セダンの“多様性”とは

クルマ業界の新年会ともいえる「東京オートサロン 2026」が、幕張メッセ（千葉市美浜区）で2026年1月9日から11日までの熱狂と喧騒の3日間を終えました。

さまざまなショップやカーメーカーが多数のモデルを出展するなか、将来の自動車業界を担う「日本自動車大学校（NATS）」もまた、それぞれの感性を活かした“世界で一台”のカスタムカーを披露しています。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「ヴェルファイア“セダン”」!? 画像で見る（30枚以上）

その中でも大いに注目されたのが、ミニバン×セダンという“ありそうでなかった”クロスオーバーコンセプトを体現した、その名も「VELLFIRE SEDAN（ヴェルファイア セダン）」です。

開発のきっかけを学生さんに聞いてみると、「最近はSUVタイプのクラウンが登場したり、何でもアリな感じになっているので（笑）、人気のミニバンとセダンを掛け合わせたら面白いのでは考えました」と、今どきの若者っぽいピュアでシンプルな答えが返ってきました。

また、現代的な価値観のひとつである“多様性”も意識したそうです。

ちなみに高級ミニバンの代表格である「アルファード」ではなく、兄弟車「ヴェルファイア」を選んだ理由については、「ヴェルファイアの方がカッコいいという意見で一致しました」と単純明快でした。

ベース車はレクサスのラグジュアリーサルーンこと「LS」。

製作にあたっては、いわゆる“往年のVIPカー”をイメージしたそうです。

とはいえ、優美な高級サルーンに、ヴェルファイアの“顔”を落とし込む作業は、一筋縄ではいかなかった模様。

それでもここまでの完成度で仕上げたのは、学生生活で培ってきた知識と確かな技術の賜物と言えるでしょう。

そういえば先の「ジャパンモビリティショー 2025」では、“ラグジュアリースペース”をうたう6輪仕様のミニバン（！）＝「LSコンセプト」が、本家レクサスから披露されていました。

感性を刺激する新たな価値は、やはり常識や既成概念にとらわれない自由な発想から生まれてくるものだと言えそうです。

NATSの学生さんたちが、将来どんな驚きをくれるのか……クルマ好きのひとりとしては楽しみで仕方がありません。