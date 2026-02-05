KAWAII LAB.が2月11日にリリースする初のベストアルバム『KAWAII LAB. BEST ALBUM』より、先行配信曲「CHU CHU CHU研究中！」のMVが、本日2月5日19時にプレミア公開される。

同楽曲は、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの4グループによるスペシャルユニット TEAM KAWAII LAB.初の合同楽曲。各グループの代表曲のエッセンスが散りばめられ、遊び心ときらめきが重なり合うポップチューンとなっている。

MVでは、研究員を思わせる白衣に身を包んだ総勢29人のメンバーが登場。グループごとに異なる世界観で“KAWAII”を研究しており、全メンバーが集結するラストシーンでは、KAWAII LAB.を生み出した“あの人物”も特別出演する。

なおKAWAII LAB.は、2月11日よりプロジェクト発足4周年記念イベント『KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE』をKアリーナ横浜にて5日間開催。詳細はKAWAII LAB.オフィシャルサイトへ。

（文＝リアルサウンド編集部）