話題のドバイチョコキターーー！！【サーティワン】食べ逃し厳禁♡「新作アイス」

【サーティワン】で現在開催中のキャンペーン「ストロベリー & チョコレート コレクション」。バレンタインにぴったりな、リッチな味わいが楽しめるラインナップとなっています。なかでも話題を集めている、新作フレーバーを今回は紹介します。ぜひ食べ逃さないで！

ドバイチョコをアレンジした新作フレーバー

「ドバイ スタイル チョコレート」はカダイフのサクサク感が特徴のドバイチョコを、サーティワン流にアレンジしたという新作フレーバー。ピスタチオアイスとチョコアイスに、カダイフ入りチョコ風味菓子もミックスすることで表現しているよう。アイスの色合いが鮮やかな、リッチなフレーバーが誕生しました。

ピスタチオクリームでさらにリッチに

新作フレーバーをもっとリッチに味わうなら「ダブルサンデー ピスタチオショコラ」がおすすめ。お好きなフレーバー2種類にトッピングされるのは、ピスタチオクリームやショコラプレッツェル、チョコレートブラウニーなどと豪華。アイスの組み合わせは自由ですが、ここはやはり新作のドバイ スタイル チョコレートは外せないかも。ピスタチオクリームによって、ピスタチオの風味がさらに際立った味わいを楽しめそうです。

味も見た目もリッチな【サーティワン】の「新作アイス」。ドバイチョコレートはSNSでも話題を集めているので、アイスになっても注目度が高そうです。販売時期は2月18日までのため、忘れずにチェックして！

writer：河合 ひかる