伊豆・小笠原諸島全11島の食材が集結！アトレ竹芝「島を味わう Food Fest 2026」

アトレ竹芝で、伊豆諸島・小笠原諸島の全11島と連携したコラボイベント「島を味わう Food Fest 2026」が、2026年3月1日(日)から3月31日(火)まで開催されます！

3回目となる今回は、過去最多となる11島すべての食材・文化が集結。

都心にいながら五感で島々を巡る、特別な1ヶ月が楽しめます☆

アトレ竹芝「島を味わう Food Fest 2026」



期間：2026年3月1日(日)〜3月31日(火)

時間：11:00〜22:00 ※一部店舗の営業時間は異なります

場所：アトレ竹芝（東京都港区海岸1-10-30）

伊豆諸島・小笠原諸島の豊かな自然で育まれた食材や名産品が、アトレ竹芝のレストラン・ショップと融合。

各島の個性が詰まった限定メニューや展示を通じて、島々の魅力を体感できる1ヶ月間です。

過去最大規模！伊豆・小笠原諸島「全11島」との共演

今回は、伊豆諸島（大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島）および小笠原諸島（父島、母島）の全11島が参加。

これまでご好評いただいたコラボイベントをさらにパワーアップし、各島の個性がアトレ竹芝のレストラン・ショップと融合します。

伊豆諸島・小笠原諸島の島々は温暖な気候で豊かな自然や美しい海が広がっており、東京のリゾート地とも言われています。

各島の食材を使用した限定メニューや名産品を味わえる！

伊豆・小笠原諸島全11島の豊かな自然で育まれた食材や名産品を使用した限定メニューが登場。

アトレ竹芝のレストラン・ショップが、各島の特産品を活かした特別なメニューを提供します。

各コラボメニューの詳細については、イベント特設サイト（ https://www.atre.co.jp/campaign/island/takeshiba/ ）で確認できます。

対象メニューをご注文で各島の豪華景品が当たる！



対象コラボメニューをご注文すると「各島の名産品詰合せセット」が抽選で当たるキャンペーンが実施されます。

応募期間：2026年3月1日(日)〜3月31日(火)

抽選の詳細については、イベント特設サイトで確認できます☆

各島の魅力や歴史を学べる展示ブースを展開！



展示会場：アトレ竹芝 タワー棟1F イベントスペース

期間：2026年3月1日(日)〜3月31日(火)

時間：11:00〜22:00

各島の魅力や歴史への理解を深める展示を通じ、実際に島々を訪れるきっかけとなるようなブースが展開されます。

伊豆・小笠原諸島の美しい自然や文化に触れながら、島の魅力を体感できます。

「第6回竹芝みなとフェスタ」を同時開催！



会場：東京ポートシティ竹芝、ウォーターズ竹芝

日程：2026年3月14日(土)11:00〜18:00（一部9:00〜）

東京諸島から海外まで多くの「食や文化」が竹芝に集結！

今年は港区所在の大使館ブースや、東京諸島の魅力を発信するマルシェ、アーティストによるステージなど多彩なコンテンツが満載です。

竹芝から一足先に春をお届けします。

詳細は竹芝Marine-Gateway Minato協議会ホームページ（ https://takeshiba-marine-gateway.com/tmf2026 ）で確認できます。

※天候等の状況により内容が一部変更になる場合があります。

※一部有料コンテンツ、事前申し込み制コンテンツがあります。



都心にいながら、伊豆・小笠原諸島全11島の豊かな食文化と自然の魅力を五感で体験できる貴重な機会。限定メニューを味わいながら、各島の個性に触れ、実際に島々を訪れたくなるような特別な1ヶ月を過ごせます。展示ブースで島の歴史や文化を学び、同時開催の「竹芝みなとフェスタ」も楽しめる、春の訪れを感じられるイベントです☆

アトレ竹芝「島を味わう Food Fest 2026」の紹介でした。

FAQ

Q1. 「島を味わう Food Fest 2026」の開催期間は？

A1. 2026年3月1日(日)〜3月31日(火)です。

Q2. 営業時間は？

A2. 11:00〜22:00です。※一部店舗の営業時間は異なります。

Q3. どんなメニューが食べられる？

A3. 伊豆・小笠原諸島全11島の食材を使用した限定コラボメニューが楽しめます。詳細はイベント特設サイトで確認できます。

Q4. 景品が当たるキャンペーンは？

A4. 対象コラボメニューをご注文すると「各島の名産品詰合せセット」が抽選で当たります。応募期間は2026年3月1日(日)〜3月31日(火)です。

Q5. 展示ブースはどこで見られる？

A5. アトレ竹芝 タワー棟1F イベントスペースで、各島の魅力や歴史を学べる展示が見られます（11:00〜22:00）。

© アトレ

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 伊豆・小笠原諸島全11島の食材が集結！アトレ竹芝「島を味わう Food Fest 2026」 appeared first on Dtimes.