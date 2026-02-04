【サンリオキャラクターズ】カプセルレスの雪だるまとシールでカスタムできるチャームが登場！
サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ まるまるゆきだるま」と「サンリオキャラクターズ miniminiトランクチャーム」を2026年1月中旬より全国のカプセルトイ自販機コーナーにて販売中だ。
＞＞＞サンリオキャラクターズのカプセルアイテムをチェック！（写真26点）
「サンリオキャラクターズ まるまるゆきだるま」は、まんまるの雪だるま姿になったサンリオキャラクターズの商品。雪だるまの下段はカプセルをそのまま使用するカプセルレス商品で、カプセルの中に入った頭部を組み立てるとそれぞれのキャラクターがマフラーを巻いた愛くるしい姿になる。
ラインアップは、「けろけろけろっぴ」「ポムポムプリン」「ハローキティ」「シナモロール」「マイメロディ」の全5種。ハローキティの赤いリボンや、ポムポムプリンのこげ茶色のベレー帽などはそのままに、上段のお顔は真っ白、下段の雪玉の表面は実際に手で作った雪玉のように、あえて、でこぼことした造形に仕上げている。
インテリアとして飾るのはもちろんのこと、一緒に冬のお出かけをして冬景色での撮影もおすすめ。
「サンリオキャラクターズ miniminiトランクチャーム」は、旅行などで使用するトランクをミニチュア化した、サンリオキャラクターズのフェイスデザインのチャーム。
「ハローキティ」や「こぎみゅん」など全8種のラインアップで、それぞれのトランクと同じキャラクターのステッカーを封入している。ステッカーは本体の裏面に自由に貼って、自分だけのオリジナルデザインにすることも可能。
トランクの内部に常備薬やヘアピンなどを入れて持ち運ぶことができるほか、ボールチェーン付きで、キーホルダーとしてバッグやポーチなどに付けて使用することもできる。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250
