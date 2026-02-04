この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元メジャーアーティストの平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で「【残酷】バンドが売れるルートは4つしかない。『何でもやる』奴が一生売れない理由」と題した動画を公開。



多くのバンドマンが抱く「どうすれば売れるのか」という問いに対し、「売れ方は4つしかない」と断言し、それぞれの戦略について解説した。



平井氏はまず、バンドが成功するためのルートを「ライブ無双型」「曲無双型」「SNS無双型」「人脈営業無双型」の4つに分類できると提言。いずれの型も中途半端ではなく、ひとつの分野を極める「無双力」が成功の鍵だと指摘する。



1つ目の「ライブ無双型」は、圧倒的なライブパフォーマンスで観客を魅了し、ファンを獲得していくスタイル。SUPER BEAVERやWANIMAなどを例に挙げ、ライブこそがバンドの真価を発揮する場であり、たとえTikTokなどで話題のバンドと対バンしても、ライブで圧倒すればファンを惹きつけられると説明した。



2つ目の「曲無双型」は、楽曲の力でリスナーの心を掴む方法。平井氏は、かつてKANA-BOONがCDショップの試聴機から人気に火がついた例や、BUMP OF CHICKENの「天体観測」がラジオでのヘビーローテーションをきっかけに大ヒットした事例を紹介。メディアの形態は変われど、優れた楽曲が持つ力は普遍的であると語った。



3つ目の「SNS無双型」は、現代ならではの売れ方だ。岡崎体育氏を例に挙げ、彼が自身の見せ方や音楽をSNS上で巧みに演出し、世間の注目を集めた戦略を解説。SNSを主戦場とし、独自のテクニックでバズを生み出す能力が求められるという。



そして、平井氏が「最強」と位置付けるのが4つ目の「人脈営業無双型」。



これは、音楽のアビリティが完成されていることは当然として、ライブ後の打ち上げや様々なパーティーに積極的に顔を出し、コミュニケーション能力とフットワークの軽さで人脈を広げ、チャンスを掴む方法だという。10-FEETやKEYTALKなどがこのタイプに近いと述べ、音楽以外の部分での努力も成功には不可欠だと説明した。



平井氏は、これら4つの型の中から自分たちの強みに合ったものを見極め、それを極限まで突き詰める「無双力」こそが、数多のバンドの中から抜きん出るために必要だと結論付けた。バンド活動に行き詰まりを感じている人は、自分たちがどの「無双型」を目指すべきか、一度見直してみてはいかがだろうか。