乃木坂46のキャプテン・梅澤美波が約5年ぶりとなる2nd写真集『透明な覚悟』を発売。2月3日、写真集の発売を記念して都内で記者会見が行われた。ファッション誌『CLASSY.』のレギュラーモデルも務め、グループでもファッション番長として知られる梅澤。この日は白いドレスに大ぶりなゴールドのイヤリングという華やかな装いで報道陣の前に現れた。

1st写真集以来、約5年ぶりとなる今回の写真集のロケ地はイタリア。「ファッションにまつわる国に行きたかった」という思いから、ミラノとフィレンツェ、そして美しき世界遺産の村・チンクエテッレを訪れた。すらりと長い手足を活かした大胆なランジェリーカットや夏の南欧の青空の下で輝く水着カットも多数おさめられ、ファンならずとも見ごたえ充分な内容だ。

乃木坂46に加入する前から、先輩メンバーの写真集を見ていたというほど、写真集が大好きだという梅澤。5年前の1st写真集も大満足の仕上がりだったが、「今ならそれを越えられるかと思った」という。

身長170センチと、グループでも一番の長身。元々はコンプレックスだった背の高さも、今では武器だと思えるようになった。本作ではそれをどう活かせるのか考えて、衣装などを決めていった。一方で、体作りについては、「まったくしなかった」という。

「作り込んだ私じゃなくて、ありのままの私を撮ってもらいたい」という思いから、特に食事制限等やボディメイクは行わず撮影に臨んだ。

イタリアで印象的だったのは、現地のフレンドリーな人々との交流だった。「私が白や赤のドレスを着て撮影していたら『ビューティフル！』みたいに言ってくれたり、ナンパされたみたいなこともあって。やっぱりイタリアの男性はすごくロマンチストなんだなと思いました」。街を歩くたび、街男性だけでなく女性からも「すごいキレイだね！」と声をかけられ、「それがすごく嬉しくて幸せでした」と、いたずらっぽい笑顔を浮かべた。

乃木坂46の後輩メンバーにも写真集は大好評。特に梅澤推しとしてファンにはお馴染みの6期生・鈴木佑捺の反応については、「写真集の感想を話してもらう動画を撮影してもらったのですが、本当に私の写真集の宣伝大使みたいで。一緒に旅をしていたんじゃないかっていうぐらい、写真を言語化するのが上手で嬉しかった」という。

そして、自分がアイドルになるきっかけをくれたグループの大先輩・白石麻衣にも、この写真集を渡したいという。「ご飯に行ったとき、写真集のお話もさせてもらっていたので、『今の私はこんな感じです』と、大好きな白石さんに見てほしいです」。

3期生として乃木坂46に加入してから10年目を迎える梅澤。乃木坂46に憧れた少女はそのキャプテンとなり、今度は自分が後輩たちから目標とされる存在となった。この「節目の年」を迎えるにあたっての思いは――。

「自分でも10年もやってきたのかとびっくりしています。白石さんの在籍年数も超えてしまって、でも、先輩が卒業されたあとの乃木坂46で、後輩と一緒に戦っていくということの毎日もすごく楽しくて。10年も夢中になれるもの、このためなら何でもできると思わせてくれるものはなかなかないと思うので、毎日が本当に幸せです」