“不倫バレ”が怖くて死産児を冷凍室に遺棄→逃走した帰化女性に法の裁き「人間の尊厳を損なう行為」【韓国】

韓国で不倫が発覚することを懸念し、一人で出産した死産児を冷蔵庫の冷凍室に遺棄した後、行方をくらましていたベトナム出身の30代帰化女性に実刑判決が言い渡された。

【画像】「性別逆なら逮捕」高3男子生徒と不倫した韓国の女教師

2月3日、法曹関係者によると、清州（チョンジュ）地裁・刑事4単独（カン・ヒョンホ部長判事）は、死体遺棄の疑いで起訴された30代女性A氏に対する判決公判で、懲役1年6カ月を言い渡した。

あわせて起訴された元夫B氏には、懲役1年、執行猶予2年が言い渡された。

ベトナム出身の帰化女性であるA氏は、2024年1月15日、忠清北道曽坪郡曽坪邑（チュンチョンブクト・チュンピョングン・チュンピョンウプ）の自宅トイレで、妊娠21〜25週と推定される死産児を一人で出産した後、遺体を冷蔵庫の冷凍室に入れて遺棄した疑いが持たれている。

冷凍された遺体は、約1カ月後の同年2月14日、冷蔵庫を掃除していたA氏の義母C氏によって発見された。

A氏の夫でありC氏の息子であるB氏は、遺体を近くの空き地に埋めたが、翌日になって警察に自首したことで、A氏の犯行も明るみに出た。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

遺体発見後に逃走していたA氏は、2日後に警察に逮捕され、「長い間家庭内別居をしていた夫に不倫の事実が知られるのが怖くて、子どもを冷凍庫に隠した」という趣旨の供述をした。

検察は、A氏に小学生の娘がいるにもかかわらず逃走した点などを考慮し、拘束令状を請求したが、当時の裁判所は「捜査過程に協力的で、追加の逃走のおそれはない」としてこれを棄却した。

しかし、裁判所の見通しとは異なり、A氏は起訴後に再び姿をくらましたため、裁判の進行にも支障が生じた。被告人不在のまま行われた初公判では、裁判部自らが「なぜ最初に拘束が行われなかったのかわからない」と嘆いたとも伝えられている。A氏は潜伏から約1年後の先月になって、ようやく初めて法廷に出廷した。

裁判部はA氏の犯行について、「当時、被告人が出産した死産児は、形態や大きさなどから見て相当に成長した状態だった」とし、「それにもかかわらず、警察に通報したり家族に知らせたりすることなく、長期間にわたり冷凍庫に保管した行為は、人間の尊厳を損なうものであり、厳しい処罰は避けられない」と判示した。

（記事提供＝時事ジャーナル）

（記事提供＝時事ジャーナル）