持ち物リストをGoogle Keepにメモ

前回は、紙に書いたメモを写真に撮って、Google Keepに保存しておく方法をお伝えしました。

しかし、実は、ふだん紙のメモやチラシの裏などに書き留めていることを、最初から、Google Keepなどに直接メモしておけばもっと簡単なのです。

たとえば、夕食の買い物リストや、薬局のポイント5倍デーにまとめ買いするもの、お年玉を誰にいくらあげたかなど。

直近のことからしばらく覚えておきたいことまでGoogle Keepに入力します。そうすると、スマホさえあればどこでも情報を確認できるようになります。

チェックリスト形式でも作れるので、私も出張やロケのときの持ち物リストなどを入れ、毎回これでチェックしています。一回作ってしまえば、何回でも使えるので、忘れ物が減りますよ。

しゃべって入力、手描き入力も簡単だから、慣れれば紙よりラク

また、スマホの画面のキーボードから文字を入力するのが苦手、とおっしゃる方も多いのですが、大丈夫！ しゃべって文字を入力する方法（音声入力）や、指で画面に文字や図を書いて入力する方法（手描き入力）もありますから誰でもすぐメモできますよ。

そのやり方も本書では初心者にもわかりやすくお伝えしています。

