ネイビーのスーツでビシッと決めたドジャースの大谷翔平（31）は、一足先に自動車を下りると、華やかなドレスに身を包んだ妻の真美子さん（29）の手を取り、車から下りるのを優しくエスコートした──。

【写真】妻・真美子さんの手を優しく取って…大谷翔平“少女漫画のようなエスコート”動画

まるで少女漫画の一幕のようなやりとりをとらえたこの動画は、日本時間1月25日、夫婦が全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催のアワードディナーに出席したときに撮影されたものだ。

アワードディナーでは、2人のドレスアップした姿も話題になった。スポーツ紙記者が語る。

「大谷選手が着ていたのは、アンバサダーを務めるブランド『BOSS』のオーダーメイドスーツのようです。真美子さんが着ていたドレスは、オーストラリアの女性向けブランド『LEO LIN』のものではないかといわれています。日本円で約27万円（関税等込み）で販売されている商品です。

また、真美子さんの耳元に輝く黒のイヤリングは日本のブランド『La Chiave（ラ・キアーヴェ）』のもので、お値段1万6500円。そこに同じく日本ブランドの『divka（ディウカ）』のベロア・ボンディング・コートを合わせていました」

アワードディナーには、一般の野球ファンも参加することができる。そのため大谷夫妻を撮った写真や動画がSNS上に複数投稿された。前出のスポーツ紙記者が、参加方法を解説する。

「395ドル（日本円で約6万円）のチケットを購入すれば、一般の野球ファンも参加することができます。ジーンズ、スニーカー、Tシャツなどカジュアルな服装は入場を断られる可能性があり、ブラックタイが推奨されています。

会場は事前に告知されているため、アワードディナーそのものへの参加がかなわないファンは、周辺で入り待ちや出待ちをするようです」

会場は、ニューヨーク中心部の四つ星ホテル「ニューヨーク ヒルトン ミッドタウン」だった。しかし前出の"エスコート"動画が撮影されたのは、会場の裏口。なぜ裏口で待機していたのか？ 大谷が現れると知っていたのだろうか──撮影者に聞いた。

「2024年1月に開催されたアワードディナーのときも、大谷選手は裏口からきました。だから期待して待っていたら、車が停まるのが見えて、本人が下りてきたんです！ 私が『おめでとう』と伝えたら、大谷選手は、『ありがとう』と返してくれました。人が大勢いたので少し硬くなっているようにも見えましたが、優しそうな方でした」

動画を見ると、大谷の周囲に大勢のファンがいることがわかる。彼らは、大谷が裏口から来ると当たりを付けていたのだろう。前出のスポーツ紙記者の話。

「現地のファンたちは、時にはサインの転売ヤーなどとも情報交換して、大谷選手の追っかけをしている。警戒する大谷選手とファンのいたちごっこは今後も続きそうです。

ただ、今回のような大型イベントの前後は、ある程度、大谷選手も割り切っているはず。SPも大勢いましたし、本人としても、"一応、裏口から入ろう"くらいの方針だったのではないでしょうか」

"オータニ人気"の高さは、本人にとっても痛し痒しの面があるようだ。