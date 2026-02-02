HANA、アニメ『メダリスト』オープニング主題歌「Cold Night」待望のMusic Video公開開始！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

7人組ガールズグループ HANA の2026年初の新曲「Cold Night」、そのMusic Videoが公開された。 楽曲の解禁から、多くの感動と勇気づけられた声が上がっていた「Cold Night」だが、その世界観が詰め込まれた内容に仕上がっている。

本作のMusic Videoの監督は、「Blue Jeans」でもちゃんみなとタッグを組んだ大久保監督が担当。「Cold Night」の歌詞の世界観をそのまま物語として描き、小さな部屋から夢の舞台へと歩みを進めていく一人の女性の姿を軸に展開される。何度転んでも、何度心が折れそうになっても、それでも「夢」を諦めずに追いかけ続ける。不安や迷いを抱えながらも前に進み続けてきた彼女たちだからこそ表現できる、“夢へ向かう強さ”が描かれている作品になった。また、そばで支え一緒に前を向き続ける仲間たちの存在の描写もみどころの一つだ。HANAならではの等身大の表現で映像化した、今のHANAを象徴する作品を是非チェックしてほしい。

本楽曲は、TVアニメ『メダリスト』第2期オープニング主題歌として書き下ろされた最新曲。アニメ第2期初回放送に合わせて先行配信リリースされ、1月28日にはレコードサイズ仕様のCDも発売を開始している。

●リリース情報

「Cold Night」

配信中

配信リンクはこちら

https://hana-brave.lnk.to/Cold_Night_DG

CD発売中

【完全生産限定盤】



仕様：LPサイズ/アニメ描き下ろし

価格：￥1700（税込）

購入リンク

https://hana-brave.lnk.to/Cold_Night

1st ALBUM

『HANA』

2月23日. Digital Release

2月25日. CD Release

【完全生産限定盤（CD/Blu-ray）】

アルバムオリジナルエアケース/フォトブック(40P) /大型ポストカード(4種)/メンバー口癖ステッカー/トレーディングカード8枚セット(3種のうちランダム1種)

価格：￥8900（税込）

【通常版（CD）】



トレーディングカード8枚セット(3種のうちランダム1種)

予約はこちら

https://hana-brave.lnk.to/1stAL_HANA

＜HANA プロフィール＞

BMSG × CHANMINA が手掛けるガールズグループオーディションプロジェクト “No No Girls” から誕生した7人組ガールズグループ HANA。メンバーは CHIKA / NAOKO / JISOO / YURI / MOMOKA / KOHARU / MAHINA の7名で構成。圧倒的なライブパフォーマンス、等身大の心情と強さを描く歌詞そして飾らない人間性で、自らの道を切り開く“次世代の象徴”として、音楽シーンを席巻し続けている。

関連リンク

HANAオフィシャルサイト

https://hana.b-rave.tokyo