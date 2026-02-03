Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰ・山田涼介（３２）が３日、都内で行われた「オバジ新商品・２５ｔｈスペシャルメッセンジャー発表会」に出席した。

山田は明るい黄色のスーツ姿で登壇。「普段は黄色のスーツを着ることはないので不思議な感じ。裏で似合っていると言ってもらった」と笑顔を見せた。

オバジ２５ｔｈスぺシャルメッセンジャーに就任し、美肌の秘訣（ひけつ）を大公開。同商品を「普段から本当に使っている」と言い、「寝る前とかぴったり。いい香り」とアピールした。

仕事上、不規則な生活になることもあるというが、「ありがたいことに肌がきれいだねってほめていただくことが多い」と自信。美肌の秘訣（ひけつ）には「ビタミンＣ」を挙げ、「中からもビタミンＣを取っている」と明かした。

さらに、現在３２歳の山田は肌年齢を計ると「２４歳」という結果で驚きのマイナス８歳の肌となった。ロート製薬の方からも「こんなにいい結果を見たことがない」と、いっせいに拍手が起こったそうで、山田は「うれしいですね。今の若い子に負けずに頑張りたい」と語り、「自分磨きを続けていきたい」と見据えた。