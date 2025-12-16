12月13日、アイドルグループHey! Say! JUMPのドームツアー『Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say』が福岡県のみずほPayPayドーム福岡からスタートした。ファンも心待ちにしていた初日だが、最後にメンバーの山田涼介が放った言葉がファンの間で話題となっている。「同日のライブ終了後から、X上には、山田さんによるファンへのメッセージが拡散されました。その発言はライブのエンディングで、《凄く皆に会いたかったです