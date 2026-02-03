〈「お前を畑に埋めて殺すんだよ」ホストにハマっただけなのに…18歳女性が「生きたまま埋められた」衝撃の理由（平成27年の凶悪事件）〉から続く

「今のオレさ、最強だよ。ここだけの話さ、人を容赦なく殺せるもん。ちゃんと痛めつけてからね」

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

少女を強姦し、生きたまま土に埋めた男はそう豪語した。命乞いさえ無視して完遂された「18歳少女生き埋め殺人事件」。遺族が「娘の何倍もの苦しみを」と極刑を訴えるなか、加害者たちが公判で語った身勝手な弁明とは？

異例の重刑となった判決の全貌と、事件の結末を追う。なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の2回目／最初から読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

殺される直前……

ユカリは平手でアケミの顔面を殴打し、タバコの火を手の甲に押し付けた。さらに運転席にいた桜井に命じられてアケミの財布を奪ったが、中身を見た桜井は舌打ちした。

「ちっ、2万しか入ってねえのか。シケてんなァ……」

そして、小野に尋ねた。

「お前、この女とヤル？」

「ヤリたい！」

「じゃあ、そこの森で止まろうか」

桜井と小野は身動きできないアケミを車の外に引っ張り出し、口の詰め物と足首の拘束を一時的に解いた。小野が足を持って頭を引きずりながら森の奥へと連れて行き、抵抗するアケミに構わず、アケミの下半身を裸にして強姦した。

「やめてぇー！」

「殺さないで……」

ことが済むと、アケミは事件現場となる畑に連れて行かれ、穴の中で正座させられた。

「オレたちは土をならす農具を持ってくるから、ちょっとずつ埋めといてくれ」

桜井はユカリとタクヤを連れて祖父宅まで農具を取りに行き、1人残った小野は「お前はもう死ぬんだよ」などと恐怖をあおりながら、土をかぶせ始めた。

「半分埋めときゃいいか、あとはあいつらがトドメを刺すだろうから」

「やめて……、ごめんなさい……、死にたくない……、殺さないで……」

アケミは泣きながら命乞いしたが、その声が近くの民家に聞こえたらマズイと思い、桜井たちが帰ってくる前に完全に土をかぶせて生き埋めにした。

「何だ、もう埋めちまったのか。まァ、いいや。あとは土をならしておこう」

これだけの重大事件を起こしながら、ユカリは問い合わせてくる友人たちに〈もうアケミはいないよ。埋めちゃったもん。携帯は川に捨てたから〉などと返答していた。小野も周囲に〈今のオレさ、最強だよ。ここだけの話さ、人を容赦なく殺せるもん。ちゃんと痛めつけてからね〉などと吹いていた。

警察に犯行がバレた理由は…

こうした噂が関係者たちの間を駆けめぐり、ついに「連絡がつかない友達がいる。殺されて埋められたという話がある」という通報が警察に入った。

警察はアケミがワゴン車で連れ去られる際に一緒にいた友人の話からユカリとタクヤの関与を割り出し、まずはユカリとタクヤを逮捕監禁容疑で逮捕した。さらに、桜井と小野の行方を追っていたが、2人は逃げ切れないと観念し、相次いで警察署に出頭した。

公判でアケミの両親は激怒した。母親は遺族の意見陳述で「愛する娘の未来を二度と見ることができなくなった。事件の残酷さを見てほしい。娘は死ぬより恐ろしい恐怖の中、命あるまま生き埋めにされたのです」と号泣して訴えた。

父親も同様に「被告人らは自分勝手な言い訳ばかりしている。娘の苦しみの何倍もの苦しみを味わわせてやりたい。極刑以外望みません」と語気を強めた。

懲役は…

裁判所は小野に「犯行の主要部分を実行しており、不可欠な役割を果たしている。18歳の被害者の生命を奪った結果は重大で、被害者の受けた恐怖や絶望は言葉で言い尽くせるものではない」として、無期懲役を言い渡した（最高裁で判決確定）。

ユカリと桜井は「逮捕監禁については認めるが、被害者を生き埋めにしたのは想定外だった」と主張したが、裁判所はユカリに対し、「被害者に多大な恐怖や苦痛、絶望や無念を与えた非情で悪質な犯行だ。被告人は犯行において重要な役割を果たし、厳しい非難を免れない」として、無期懲役を言い渡した（最高裁で判決確定）。

桜井についても「犯行は極めて残虐で、結果も重大。共犯者の間で主導的かつ不可欠な役割を果たした。埋めたという共犯者を非難せず、追及もしていない」として、無期懲役を言い渡した（最高裁で判決確定）。タクヤのみが逮捕監禁の非行事実で少年院送致となった。

（諸岡 宏樹）