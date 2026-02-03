Åìµþ23¶è¡¦¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óºÇ¹âÀ®Ìó²Á³Ê¤¬11²¯±ß¤Ë¨¡¨¡²áµî5Ç¯¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«
¥»¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤Ï1·î27Æü¡¢Åìµþ23¶è¤Î²áµî5Ç¯´Ö¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¡ØÀ®Ìó²Á³Ê¡ÙTOP3¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤ÎÆóÁØ²½¡×¤Ï¡ÖÎ®Æ°À¤âÆóÁØ²½¡×¤¹¤ë
Æ±Ä´ºº¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÇäÇã¤¬À®Î©¤·¤¿²Á³Ê¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹â¤¯Çä¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿Êª·ï¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¹â¤¯Çã¤ï¤ì¤¿Êª·ï¡×¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¤Î1°Ì¤Ï¡¢¹Á¶è¡¦2LDK(140.53Ö)¤Î¡Ö11²¯5,000Ëü±ß¡×¤À¤Ã¤¿¡£2021Ç¯¤Ë2²¯4800Ëü±ß¤À¤Ã¤¿ºÇ¹âÀ®Ìó²Á³Ê¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¹Á¶è¤Î11²¯5000Ëü±ß¤Ø¤ÈµÞ¾å¾º¤·¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç¤âÌó2.56ÇÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£2°Ì¤Ï¡¢½ÂÃ«¶è¡¦2LDK(148.46Ö)¤Î¡Ö10²¯4,000Ëü±ß¡×¡¢3°Ì¤Ï½ÂÃ«¶è¡¦2LDK(100.82Ö)¤Î¡Ö7²¯±ß¡×¤À¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯¤Î1°Ì¤Ï¡¢½ÂÃ«¶è¡¦2LDK(97.16Ö)¤Î¡Ö4²¯5,000Ëü±ß¡×¡¢2°Ì¤ÏÃæ±û¶è¡¦2LDK(105.32Ö)¤Î¡Ö3²¯6,800Ëü±ß¡×¡¢3°Ì¤Ï¹Á¶è¡¦1K(44.22Ö)¤Î¡Ö3²¯5,000Ëü±ß¡×¤À¤Ã¤¿¡£
2023Ç¯¤Ï5²¯1,800Ëü±ß(¹Á¶è¡¦3LDK¡¦136.93Ö)¡¢2022Ç¯¤Ï2²¯8,000Ëü±ß(¹Á¶è¡¦3LDK¡¦86.37Ö)¡¢2021Ç¯¤Ï2²¯4,800Ëü±ß(¹Á¶è¡¦3LDK¡¦121.74Ö)¤¬¡¢ºÇ¹âÀ®Ìó²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2021Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤ÎºÇ¹âÀ®Ìó²Á³Ê¤Î¿ä°Ü¤«¤é¡¢Ã±¤Ê¤ë²Á³Ê¾å¾º¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤ÊÑ²½»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤¬·úÃÛÈñ¤äÃÏ²Á¤Ë±è¤Ã¤Æ¤Ê¤À¤é¤«¤Ë¾å¾º¤¹¤ë°ìÊý¡¢ºÇ¹âÀ®Ìó²Á³Ê¤ÏÈóÏ¢Â³¤ÇÂçÉý¤Ê¾å¾º¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤ÉÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼Â¼û¸þ¤±»ñ»º²ÁÃÍ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÅê»ñ¸þ¤±¤Î°Û¤Ê¤ëÀ¼Á¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¿·ÃÛ»Ô¾ì¤¬¼Â¼û¤ÈÅê»ñ¤ËÆóÁØ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ®Æ°À¤âÆóÁØ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤Î¾å¸Â¤¬2²¯Âæ¢ª5²¯Âæ¤Ø¡¢2025Ç¯¤Î¾å¸Â¤¬4²¯Âæ¢ª11²¯Âæ¤Ø¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¾å¸Â¤¬Èô¤Ö¤È¤¤Ï¡¢¾¦ÉÊ´ë²è¡¦Çä¤êÊý¡Ê¥¯¥í¡¼¥º¥É²½¡Ë¡¦Çã¤¤¼êÁØ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¹âÀ®Ìó²Á³Ê¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢»Ô¾ì¹½Â¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
