　3日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1290円高の5万3920円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万2655.18円に対しては1264.82円高。出来高は9722枚だった。

　TOPIX先物期近は3600ポイントと前日比68ポイント高、TOPIX現物終値比63.87ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53920　　　　 +1290　　　　9722
日経225mini 　　　　　　 53930　　　　 +1300　　　201137
TOPIX先物 　　　　　　　　3600　　　　　 +68　　　 23771
JPX日経400先物　　　　　 32380　　　　　+580　　　　1067
グロース指数先物　　　　　 696　　　　　　+7　　　　 627
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース