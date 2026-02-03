日経225先物：3日夜間取引終値＝1290円高、5万3920円
3日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1290円高の5万3920円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万2655.18円に対しては1264.82円高。出来高は9722枚だった。
TOPIX先物期近は3600ポイントと前日比68ポイント高、TOPIX現物終値比63.87ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53920 +1290 9722
日経225mini 53930 +1300 201137
TOPIX先物 3600 +68 23771
JPX日経400先物 32380 +580 1067
グロース指数先物 696 +7 627
東証REIT指数先物 売買不成立
