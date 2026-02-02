くら寿司は、キャラクター「mofusand」とのコラボキャンペーンを2月6日より開催する。

「mofusand」は、イラストレーター・ぢゅの氏が手がけるキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いたイラストシリーズ。SNSを中心に人気を集め、もふもふで愛らしいにゃんこたちの姿が多くのファンから親しまれている。

くら寿司と「mofusand」のコラボは今回が初。コラボキャンペーン期間中、全国のくら寿司店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン!」で当たりが出ると、かわいいにゃんこたちが描かれた、ここでしか手に入れることができない特別な景品がプレゼントされる。

さらに、「mofusand」のにゃんこたちをモチーフとした全5種のコラボメニューも登場。コラボキャンペーン開始に先駆けてメニューやグッズを撮影できる機会を得たので、本稿では撮り下ろしで紹介していく。

□くら寿司×「mofusand」コラボキャンペーンのページ

実施期間：2月6日～2月28日 ※無くなり次第終了

「ビッくらポン!」は、くら寿司店舗内の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れると挑戦できるゲーム。コラボキャンペーン期間中、「ビッくらポン!」で当たりが出ると、「mofusand」のにゃんこたちがデザインされたラバーチャーム、アクリルステッカー、缶バッジといった景品がもらえる。

各景品はいずれも今回のキャンペーンでしか手に入れることができない特別なものとなっているので、気になっている方はぜひくら寿司へ足を運んで美味しいお寿司に舌鼓を打ちつつ、景品をゲットしていただきたい。

【ラバーチャーム】

ラバーチャームは全6種がラインナップ

裏にはコラボロゴがデザイン

ボールチェーン付きなのでカバンなどにつけて一緒にお出かけを楽しめる

【アクリルステッカー】

アクリルステッカーは全6種がラインナップ

くら寿司Tシャツ着用などのにゃんこたちがかわいい

【缶バッジ】

缶バッジは全10種がラインナップ

存在感のあるサイズが嬉しい。くら寿司のメニューも一緒に描かれているコラボ限定デザインは必見

さらに、今回のコラボでは「ビッくらポン！」のゲームに全3種のコラボオリジナル動画が登場する点にも注目したい。「待望の新しいサメスーツ」、「ワクワクふくびき」、「天空のくら寿司」の3つのアニメーションで、あたり・はずれのドキドキ、ハラハラ感を楽しめるファン必見のものとなっているので、ぜひこちらも合わせてチェックしてほしい。

【「ビッくらポン！」コラボオリジナル動画】

待望の新しいサメスーツ

ワクワクふくびき

天空のくら寿司

くら寿司×「mofusand」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

【第1弾】クリアファイル（全4種）

実施期間：2月6日～無くなり次第終了 ※合計で先着30万名限定

コラボ期間中、くら寿司にて2,500円のお会計ごとに「mofusand」のにゃんこたちがデザインされた景品がもらえるプレゼントキャンペーンが実施される。プレゼントキャンペーンは計2回にわたって開催。今回は2月6日からの第1弾景品「クリアファイル」が先行でお披露目された。

クリアファイルは全4種。デザインは本コラボのための描き下ろしとなっており、「mofusand」のにゃんこたちに加え、お寿司のイラストが描かれたコラボならではのものとなっている。

景品の配布は先着30万名限定。無くなり次第終了となってしまうので、確実に景品を手に入れたいという方は早めに対象店舗へ行くことをオススメする。

【クリアファイル】

クリアファイルは全4種がデザイン。裏もそれぞれデザインが異なる

デザイン1 表

デザイン1 裏

デザイン2 表

デザイン2 裏

デザイン3 表

デザイン3 裏

デザイン4 表

デザイン4 裏

くら寿司×「mofusand」コラボメニュー

販売期間：2026年2月6日～3月5日

※一部店舗では価格が異なります。

※数量限定につき、予定数量に達し次第、販売終了となります。

今回のコラボでは、「mofusand」のにゃんこたちをモチーフにした全5種のコラボメニューが登場。商品にはにゃんこのピックが付いていたり、ナゲットが猫の形になっていたりと、見た目でも楽しめる内容となっている。

フードのほか、バレンタインの時期にぴったりなチョコレートドリンク「にゃんにゃんチョコミルク」も用意されている。ぜひこの時期ならではのコラボ&季節限定商品を堪能していただきたい。

【ポテにゃげコンボ】

「ポテにゃげコンボ」 価格：530円

サメにゃんとアザラシが描かれたかわいい容器で提供される

裏側までイラストが描かれているので要チェック！

ナゲットは猫型に

ナゲット、ポテトがぎっしりで大満足のボリューム。ケチャップ付きだ

「にゃんこカップ寿司」 価格：400円

コラボロゴとお寿司がデザインされた「mofusand」らしいカップで提供される

お寿司は小ぶりで小さなお子さんでも食べやすいサイズ。シェアしてワイワイ楽しむのも良さそうだ

にゃんこたちのピックも付いている

【にゃんごろスシサンド】

「にゃんごろスシサンド」 価格：250円

海苔で巻かれた具材はシャリ・ランチョンミートカツ・マヨネーズ・だし巻きたまご

かわいすぎるピックにキュン

【くろにゃんチョコケーキ】

「くろにゃんチョコケーキ」 価格：480円

大きなくろにゃんのアクリルシート付き

チョコレートのチップが耳をイメージしている

【にゃんにゃんチョコミルク】

「にゃんにゃんチョコミルク」 価格：480円

にゃんこデザインのシートはそのまま食べてもOK。ストローを刺す前に写真撮影を済ませておくといいかもしれない

(C)mofusand