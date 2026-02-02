BE:FIRSTが公式SNSで1月31日・2月2日に開催した『BE:FIRST 2nd Fan Meeting -Hello My ”BESTY” vol.2-』宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ公演の舞台裏ショットを公開した。

【写真】ソウタ・ジュノン・リュウヘイがかかととつま先を積み上げた“靴底タワー”など①②

■舞台裏でもたくましい脚力にファン歓喜

1月31日のオフショットには、楽屋でくつろぎながらカメラ目線を見せる6人が写し出されている。

椅子に座って右足のつま先に左足のかかとを乗せるSOTA（ソウタ）。片手をパーで前に突き出し立っているMANATO（マナト）。その隣に立って、SOTAの足に靴底を重ね、サムズアップするJUNON（ジュノン）。座りながらJUNONのあげた足に自分の左右の足を重ねるRYUHEI（リュウヘイ）。その隣に立ってガッツポーズするLEO（レオ）。そんな全員を際立たせるように、座りながら両手を差し出すSHUNTO（シュント）。

コメント欄にはSOTA、JUNON、RYUHEIのポーズに「シンプルにすごい」「靴底まで見せてくれてありがとう」「脚長だからできるポーズ」といった声や、「楽屋のリラックスした雰囲気すてき」「MANATO黒髪になった？」などといった声が続々と到着。

また2月2日のオフショットは、楽屋でハンガーラックをバックに、談笑しているような雰囲気。ニッコニコのLEO、LEOを見つめ微笑むJUNON、そしてSOTAを指さすようなポーズのMANATOが椅子に座り、その後ろで両手をグーにして突き出すSOTA、笑みを見せるSHUNTO、腕を組んだにこやかなRYUHEIが立っている。

こちらのコメント欄にも「ソウマナは何してるのかな」「SOTAとJUNONジャケット交換してる」「自然体な6人に癒される」「LEOくんのくしゃっとした笑顔がいい」などといった声が続々と到着している。

■チームワークを感じるポーズ！宮城公演1日目オフショット

■和やかな談笑中の宮城公演2日目オフショット