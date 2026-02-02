【リカちゃん】「SWIMMER」コラボのお部屋やドールが登場！
タカラトミーは着せ替え人形「リカちゃん」の新商品として、雑貨ブランド「SWIMMER（スイマー）」とコラボレーションしたルーム「インテリアコーディネート SWIMMER ルーム」とドール2商品「SWIMMER だいすきリカちゃん」「SWIMMER だいすきミキちゃんマキちゃん」を2026年3月21日（土）から、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、雑貨店、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売する。
＞＞＞SWIMMERコラボアイテムをチェック！（写真15点）
1967年に誕生した着せ替え人形「リカちゃん」は、常に時代や流行を反映しながら、子どもたちの憧れや夢を形にした商品を発売してきた。ドレスやハウスなどを使った「ごっこ遊び」や「おしゃれ遊び」を楽しむことができ、発売当初から年齢や家族、友達などのプロフィールを設定しているのが特徴だ。近年では「リカちゃん」とともに時代を歩んできた大人にも愛されるブランドを目指した展開や、タレントとしても活躍の場を広げているほか、「リカちゃん」自身のSNSも大きな話題となっている。
「SWIMMER」は衣料、ファッション小物、バッグ、ポーチ、財布、インテリア、文具などの商品を展開する雑貨ブランド。動物やスイーツなどをモチーフにしたデザインが特徴となっており、デザインの可愛らしさから、幅広い年齢層のお客様に支持され1987年から約30年にわたり人気を博した。2018年の展開終了後、新運営会社のパティズにて2020年に復活。現在まで、当時のファンだけではなく新しいファン層からも支持されるブランドとして注目を浴びている。
そんなリカちゃんと「SWIMMER」とのコラボレーションは今回が2回目。第1弾「フォトジェニックリカ SWIMMER スタイル」（2024年9月発売）が好評となり、また近年の ”平成レトロ” の流行をうけて再びコラボレーションが決定した。
「インテリアコーディネート SWIMMERルーム」は、家具や小物が SWIMMER のデザインになったオープンタイプのルーム。SWIMMER のグッズでいっぱいに
した憧れのお部屋をイメージしている。家具や小物を自由にレイアウトでき、別売りのドール2商品「SWIMMER だいすきリカちゃん」「SWIMMER だいすきミキちゃんマキちゃん」と写真撮影も楽しめる。
付属の家具や小物は「シャポードール（帽子たて）」「フラワーミラー」「壁掛け時計」「グラス」「キャニスター」など、実際の SWIMMER のグッズをリカちゃんサイズで再現している。テーブルやシェルフ、アートフレームなど、お部屋の家具や壁紙にも SWIMMER のキャラクターやデザインがあしらわれている。
お家の背景はリバーシブル仕様で、SWIMMER のブランドカラーの赤を基調と
したルームと、パステルカラーを基調とした ”ゆめかわいい” 雰囲気のルームの2つのデザインを組み合わせて楽しむことができる。
「SWIMMER だいすきリカちゃん」と「SWIMMER だいすきミキちゃんマキちゃん」は、赤を基調にしたコーディネート、SWIMMER のキャラクター「スイクマちゃん」のモチーフ、ヘアカラーは3人お揃いのリンクコーデを意識している。
「SWIMMER だいすきリカちゃん」は、スカートのプリントデザインが可愛いワンピースコーデのリカちゃん。ポイントのベレー帽は別売りのルーム「イン
テリアコーディネート SWIMMER ルーム」に付属する「シャポードール（帽子たて）」にかけることができる。
「SWIMMER だいすきミキちゃんマキちゃん」は、リカちゃんのふたごのいもうと、ミキちゃんとマキちゃん2体のドールセットです。ミキちゃんはスイマーのキャラクター「スイクマちゃん」のフードが付いたパーカー、マキちゃんは「SWIMMER だいすきリカちゃん」とお揃いのデザインのワンピースコーデだ。
（C） ＴＯＭＹ （C）patty's co., ltd. All rights reserved.
1967年に誕生した着せ替え人形「リカちゃん」は、常に時代や流行を反映しながら、子どもたちの憧れや夢を形にした商品を発売してきた。ドレスやハウスなどを使った「ごっこ遊び」や「おしゃれ遊び」を楽しむことができ、発売当初から年齢や家族、友達などのプロフィールを設定しているのが特徴だ。近年では「リカちゃん」とともに時代を歩んできた大人にも愛されるブランドを目指した展開や、タレントとしても活躍の場を広げているほか、「リカちゃん」自身のSNSも大きな話題となっている。
「SWIMMER」は衣料、ファッション小物、バッグ、ポーチ、財布、インテリア、文具などの商品を展開する雑貨ブランド。動物やスイーツなどをモチーフにしたデザインが特徴となっており、デザインの可愛らしさから、幅広い年齢層のお客様に支持され1987年から約30年にわたり人気を博した。2018年の展開終了後、新運営会社のパティズにて2020年に復活。現在まで、当時のファンだけではなく新しいファン層からも支持されるブランドとして注目を浴びている。
そんなリカちゃんと「SWIMMER」とのコラボレーションは今回が2回目。第1弾「フォトジェニックリカ SWIMMER スタイル」（2024年9月発売）が好評となり、また近年の ”平成レトロ” の流行をうけて再びコラボレーションが決定した。
「インテリアコーディネート SWIMMERルーム」は、家具や小物が SWIMMER のデザインになったオープンタイプのルーム。SWIMMER のグッズでいっぱいに
した憧れのお部屋をイメージしている。家具や小物を自由にレイアウトでき、別売りのドール2商品「SWIMMER だいすきリカちゃん」「SWIMMER だいすきミキちゃんマキちゃん」と写真撮影も楽しめる。
付属の家具や小物は「シャポードール（帽子たて）」「フラワーミラー」「壁掛け時計」「グラス」「キャニスター」など、実際の SWIMMER のグッズをリカちゃんサイズで再現している。テーブルやシェルフ、アートフレームなど、お部屋の家具や壁紙にも SWIMMER のキャラクターやデザインがあしらわれている。
お家の背景はリバーシブル仕様で、SWIMMER のブランドカラーの赤を基調と
したルームと、パステルカラーを基調とした ”ゆめかわいい” 雰囲気のルームの2つのデザインを組み合わせて楽しむことができる。
「SWIMMER だいすきリカちゃん」と「SWIMMER だいすきミキちゃんマキちゃん」は、赤を基調にしたコーディネート、SWIMMER のキャラクター「スイクマちゃん」のモチーフ、ヘアカラーは3人お揃いのリンクコーデを意識している。
「SWIMMER だいすきリカちゃん」は、スカートのプリントデザインが可愛いワンピースコーデのリカちゃん。ポイントのベレー帽は別売りのルーム「イン
テリアコーディネート SWIMMER ルーム」に付属する「シャポードール（帽子たて）」にかけることができる。
「SWIMMER だいすきミキちゃんマキちゃん」は、リカちゃんのふたごのいもうと、ミキちゃんとマキちゃん2体のドールセットです。ミキちゃんはスイマーのキャラクター「スイクマちゃん」のフードが付いたパーカー、マキちゃんは「SWIMMER だいすきリカちゃん」とお揃いのデザインのワンピースコーデだ。
（C） ＴＯＭＹ （C）patty's co., ltd. All rights reserved.