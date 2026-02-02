ツナにはマヨじゃなくて◯◯を合わせて！「秘伝のツナおにぎり」がウマすぎた

マヨだけじゃない、ツナのおにぎり

ツナおにぎりの新しい味発見！マヨネーズではなく味噌を混ぜるだけで、とっても簡単に作れます。レシピ作者さんのお母様秘伝で、つくれぽでも絶賛の「ツナ味噌にぎり」の作り方をご紹介します。



※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

フライパンでツナを炒め、砂糖と味噌を入れたら、水分を飛ばすように炒りつけるだけ。これをおにぎりに入れたら、ツナ味噌にぎりの完成です。甘めの味噌味がご飯に合うんです。

簡単でおいしいと大絶賛

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも、「ご飯に合います。味見がとまらない！」「簡単で、おいしすぎ！」など、レシピの簡単さとおいしさを絶賛する声がたくさん届いています。





おにぎりに入れるほか、「そのまま食べても、ご飯にのせてもおいしい！」というコメントもありました。おにぎり作り以外にも、手軽なおつまみやご飯のお供として活躍してくれそうですね。

あれこれと材料をそろえなくても、ツナ缶と調味料だけで簡単に作れるのも魅力ですね。定番のツナマヨ味にマンネリを感じたらぜひお試しを。

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）