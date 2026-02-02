37メーカーが集まる試打会で見つけた“個性派ギア11選”！鹿又芳典が解説
今年で17回目となるカノマタ試打会が11月に過去最大規模で開催された。そのなかから、鹿又がとくに気になる次世代ギアを取材！
2026年はシャフトをチューニングする時代に!?
ウエイト調整つきシャフトが登場！ミート率がその場で劇的に変わる！
ロッディオ
QUATTRING
SPEC●発売前につき未発表
※2026年1月発売予定
鹿又 このウェイトはドライバー用ですか？
藤倉 じつはシャフト用です。
鹿又 えっ!?シャフト？
藤倉 はい。新しい試みとして４つのウェイトをシャフト内部に入れて組み込めるチューニング機能つきのシャフト「ＱＵＡＴＴＲＩＮＧ（クアットリング）」を開発しました。
鹿又 ヘッドのウェイト調整が当たり前の時代になってきましたが、次はシャフトですか。具体的にはどういった調整ができますか？
藤倉 プレーヤーごとにミート率が１番高まるポジションに専用ウエイトを装着することで、使用中のヘッド性能を最大限に引き出すことができます。
鹿又 その微調整はプレーに影響がありますね。
藤倉 コースに出たとき万がイチ、フィッティング時のような結果が出なくても、コンシェルジュショップで微調整を繰り返せますので、プレーヤーのそのときの状態に合わせたチューニングが可能になります。
鹿又 ロッディオのヘッドは女子プロからも人気があったので、このシャフトも女子プロのニーズが高そうですね。
藤倉 ヘッドのウェイトも調整しつつ、シャフトも調整できれば、さらに細かいフィッティングが可能になると思います。
鹿又 フィッターにとっても微調整ができるのはありがたいです。
「あらゆるゴルファーの細かいニーズに応えられるシャフトです」（藤倉）
ドラコン王者が監修！低重心設計の飛ばしモンスター！
JBEAM
ZY-SPEED
SPEC
●ロフト角／9.5、10.5度
●ヘッド重量／195g（±）
●価格（ヘッド単体）／8万5800円（レンチあり）、8万2500円（レンチなし）
山崎 鹿又さん、見てください！これがウチの新作「ＺＹ-スピード」です。まだホームページにも掲載していません。
鹿又 誌面に出しても大丈夫ですか？（笑）
山崎 特別にＯＫです。
鹿又 このモデルもドラコンチャンピオンの山崎さん監修ですか？
山崎 もちろんです。今回も飛距離を追求しています。飛ばすためにはインパクトロフトを立てつつ、打ち出し角を高くすることが絶対条件。「ＺＹ-スピード」は低重心にしつつ、ロフトを立ててインパクトしたときに1番飛ばせるヘッドです。
鹿又 かなりカーボンの占有率が高そうですね。
山崎 たわみ量の大きいカーボンを使うことで、ボールを押す力を最大限に高めています。
「ヘッドを共同開発した山崎泰宏さんは日本ドラコンシニアで8度も優勝した選手なんですよ」(鹿又)
大阪発の新シャフトメーカー
軽量でも左に行かない！新感覚のアイアンシャフト
BEST DRIVE SHAFT
ドミナーレ80
SPEC
●重量帯／50（ブルー）、60（シルバー）、70ｇ（ブラック）
●フレックス／ワンフレックス
●トルク／4.9度（50-7Ⅰ）
●元調子
●価格／1本・1万5000円
小代 今日は大阪から来ました。当社はインドアスタジオを共同運営していて、そのスタジオの知見を活かして開発したシャフトがアイアン用の「ドミナーレ」です。
鹿又 シャフトの特徴は？
小代 ひと言でいえば元調子のハイトルクです。
鹿又 珍しいですね。元調子系はロートルク、先調子系がハイトルクというのがセオリーですけど……。
小代 「ドミナーレ」は軽量でも左に引っかけないシャフトです。スタジオで測定したデータだと、ヘッドスピードが遅い人でもフック、引っかけに悩んでいる人が多かったので。
鹿又 アイアン用のカーボンシャフトはスライサー向けが多いので、ヘッドスピードの遅いフッカーは困っていたかもしれませんね。
小代 「ドミナーレ」はそういう人のためのシャフトです。ハイトルクですが当社独自のバイブレーションコントロールテクノロジー（ＶＣＴ）を搭載したことで余計な振動やトゥダウンを抑えています。
「番手別トルクフローで、ロング・ミドルアイアンほどハイトルクになっています」（小代）
ただのカーボンツールじゃない！
大学の研究室と共同開発したORIGAMIソールで初速アップ！
VATIC GOLF
Venero
SPEC
●ヘッド体積／460cc
●ヘッド重量／200g
●ロフト角／8.5、9.5、10.5度
●価格（ヘッド単体）／10万4500円
鹿又 珍しいソール形状ですね。
塚田 これが香川大学と共同開発したＯＲＩＧＡＭＩカーボンソールです。
鹿又 オリガミですか！
塚田 香川大学には折り紙の原理や技術を工業製品などに応用するＯＲＩＧＡＭＩ工学の研究室があり、共同開発しました。
鹿又 この形状にはどういう効果があるのですか？
塚田 折り目の形状が２方向に同期的に変形することで大きなエネルギーを発揮します。それがボールスピードアップにつながる。特許取得済みの技術です。
鹿又 ウェイトのバリエーションも多いですね。
塚田 フロント側が４つ、バックウェイが２つから選べるのでセルフチューニングの幅は広いです。
「ORIGAMI工学だけではなく、VATICらしいフィッティング性能の高さも健在です」（塚田）
やさしさはゴルフ界イチ!?
ムジーク初のミニドライバーは調整機能が多彩！
ムジーク
BLACK XSPIRE Mini
SPEC
●ヘッド体積／340 cc
●ヘッド重量／213g（可変スリーブ、ウェイト重量込み）
●ロフト角／13.5度
●価格（ヘッド単体）／9万9000円
※2026年1月発売予定
鹿又 あれっ!?ムジークもミニドライバーですか。
舟橋 まだ発売前ですが、26年１月発売の予定です。
鹿又 ここ数年はミニドライバーが一気に増えましたね。
舟橋 当社のミニドライバーは、ミニとしてはやや大きめのヘッドサイズの３４０㏄です。
鹿又 ちょっと打ってみてもいいですか？
舟橋 どうぞ！
鹿又 これはやさしい！ロフトも13・5度あって打球が高く上がるし、ミニドライバーとしては慣性モーメントが大きい。
舟橋 ３カ所に可変ウェイトをつけているので球筋も調整できます。
鹿又 飛距離性能も高いですね。
舟橋 ヘッド素材に復元性の高い「フレクチャーカーボン」を使用したことで、打感のよさと初速性能の高さを両立しています。
「上級者のセカンドドライバーというより、460ccのドライバーが苦手なアベレージゴルファーにオススメです」（舟橋）
伝統形状を貫いた人気シリーズ
第七世代はFWで完結！来年は新世代へ？
SPEC（AF-207・写真上）
●ロフト角／15（3W）、18度（5W）
●クラブ長／43インチ（3W）
●参考価格／9万1300円（シャフト・DOA月光）
SPEC（AF-107・写真左）
●ヘッド体積／460cc
●ロフト角／10、11度
●クラブ長／45.75インチ
●参考価格／13万7500円（シャフト・DOA凪）
SPEC（AF-507・写真右）
●素材／軟鉄鍛造、アルミパーツ
●ロフト角（7Ⅰ）／31度
●クラブ長（7Ⅰ）／37インチ
●参考価格／18万1500円(シャフト・N.S.950GH neo・5本セット）
鹿又 今回「ＥＰＯＮ」の新作はありますか？
坂内 残念ながらありません。
鹿又 大人気だった７シリーズが完成したばかりですからね。
坂内 今年（25年）９月に発売したＦＷ「ＡＦ-２０７」で第七世代が完結です。
鹿又 「ＡＦ-２０７」は本当に完成度が高かったです。最近は大手メーカーからもチタン素材のＦＷが増えてきましたが、ＥＰＯＮは２０００年代のはじめからフルチタンのＦＷを発売。「ＡＦ２０７」は20年以上もフルチタンのＦＷを開発しているので、ＥＰＯＮにしかできないクオリティの高さを感じました。
坂内 ほかに７シリーズで印象的だったモデルはありますか？
鹿又 個人的には「ＡＦ-５０７」のアイアンですね。飛距離と寛容性のバランスがよくて、打感もいい。はじめて打ったときに完璧なアイアンだと思いました。
坂内 ありがとうございます。「ＡＦ-５０７」はポケットキャビティですが、軟鉄鍛造一体成型にこだわっています。タングステンも使っていません。それがクリアな打感につながったと思います。
鹿又 タングステンを使わずにこの重心位置はすごいですよ。７シリーズが完結したということは、来年は８シリーズのはじまりですか？
坂内 すみません！まだ何もいえませんが、次回の新作にご期待ください。
「1977年の創業なので、もうすぐ50周年。記念モデルになりそうな次回作は期待大です」（鹿又）
待望のウッド系が誕生
F W・U T はロイコレとコラボ！
アーティザンゴルフ
L Sウッドシリーズ
SPEC（LS-FT）
●素材／高強度Ti617フェース、811Tiボディ、カーボンクラウン、タングステンウェイト
●ロフト角／14（3W）、17度（5W）
●価格（ヘッド単体）／6万7000円
鹿又 アーティザンといえば、米国のカリスマクラフトマンであるマイク・テーラーのアイアンやウエッジが有名ですが、今回はＦＷとＵＴですか？
秋山 同社初のウッドシリーズ。ロイヤルコレクションさんとのコラボです。
鹿又 アーティザンとロイヤルコレクション。玄人好みの２メーカーですね。
秋山 ＦＷといえばロイヤルコレクションの得意分野。ベースとなるヘッド形状や構造は共用しています。ＦＷにはチタンフェースのタイプもあります。
鹿又 ロイコレと組んだよさが、よく出ていると思います。
「FWもUTも数量限定で発売。チタンフェースのFWはとくにオススメです」（秋山）
ポケット部分を限界まで削った！
20周年記念モデルはやさしさ際立つキャビティアイアン
ロマロ
タイプR プラス アイアン
SPEC
●素材／S20C・軟鉄・鋳鍛造（一体成型）
●ロフト角（7Ⅰ）／30度
●価格／15万円～（5本セット・6Ⅰ-PW）
鹿又 ロマロは２０２５年で20周年ですよね。おめでとうございます。
小林 ありがとうございます。周年モデルのひとつが「タイプＲ プラスアイアン」です。
鹿又 このサイズでここまでやさしいポケットキャビティは、唯一無二ですね。
小林 トップブレードにもソールにも重さを配置して、最適な慣性モーメントを実現しています。
鹿又 しかも、打感がいい。
小林 打感は20年間続けてきたロマロのこだわり。Ｓ20Ｃの軟鉄一体成型、銅下メッキ、ハイパーヒート加工でやわらかい打感を追求しました。
「一般的なポケキャビよりもポケット部分が深く、重心がかなり低いですね」（鹿又）
発売前から予約が殺到！
鍛造ではなく鋳造
はじめてのヴィンテージカッパー
三浦技研
MG SC
SPEC
●素材／8620軟鉄
●ロフト角／50、52、56、58、60度
●価格／3万7400円
鹿又 三浦技研のウエッジで、カッパー仕上げは珍しいですね。
寺村 うちでははじめてのヴィンテージカッパー仕上げです。
鹿又 打ってみましたが、打感がやわらかい。さすが三浦だと思いました。
寺村 ありがとうございます。ただし、このモデルは軟鉄鍛造ではなくて軟鉄鋳造です。
鹿又 そうだったんですか!?
寺村 今回は設計自由度の高さをギリギリまで追求するために、あえて鋳造にしました。そのうえでＣＮＣ加工によって、番手別にバックフェースの形状を変えることにこだわりました。
鹿又 ヘッドサイズもちょうどいい小振りのサイズ感で顔もいい。
寺村 今、三浦技研ではフィッティングに力を入れていて、膨大なフィッティングデータがあります。そのデータをもとにＦＰ（フェースプログレッション）値を最適化しました。
鹿又 芝から打ったときの抜けのよさにビックリしました。どこに秘密がありますか？
寺村 ２つあると思います。ひとつは三浦技研独自のバーサタイルソールによって、どんな入射角のゴルファーが打っても抜けのいいソールになっています。もうひとつはＣＮＣ加工の鋳造モデルならではの正確な重心ポジション。番手別に理想的な重心を実現したことが振りやすさ、抜けやすさにつながったと思います。
鹿又 ＣＮＣ加工でこの心地よい打感、新しい三浦を感じるウエッジでした。
「フェースの溝は50度と52度は通常、56度、58度、60度はフルスコアラインになっています」（寺村）
自動車部品の精度をゴルフグリップに
シニアツアーで話題のロートルクグリップ
ワタナベグリップ
SC-TX
SPEC
●素材／SCコンパウンド
●重量（BLなし）／50g（±0.5g）
●カラー／ブラック、グレー
●価格／2200円
鹿又 ワタナベグリップは、中嶋常幸プロから「最高のグリップがあるけど知ってる？」と紹介してもらったメーカーです。
藤田 中嶋プロをはじめ、シニアのプロに愛用してもらっています。
鹿又 元々は何の会社でしたっけ？
藤田 自動車部品の製造です。その精度・品質をゴルフグリップに応用して、ねじれが少ないロートルクのグリップを開発しました。
鹿又 25年はパターでゼロトルクが流行しましたが、次はグリップのロートルクが話題になりそうです。
「私も使っていますが、ダウンスイング中のねじれが少ないので、手元の軌道が安定します」（鹿又）
高精度なのに価格が安くなった
第2世代のMevoはコスパ最強の測定器
フライトスコープ
Mevo Gen2
SPEC
●サイズ／約175mm×141mm×30.1mm
●重量／約500g
●価格／16万5000円
鹿又 すごく軽いんですけど、重さはどのくらいですか？
木村 ペットボトルのドリンクとほぼ同じ約５００gです。
鹿又 軽量でも弾道測定の精高いですね。
木村 ボールスピード、スピン量はもちろん、スピン軸やスピンロフトまで20項目のデータをドップラーレーダーで計測できます。屋外はもちろん、インドアでも使えます。
鹿又 ちなみにおいくらですか？
木村 16万５０００円です。
鹿又 その価格とは思えない性能でした。
木村 フル充電すれば６時間もつので、ラウンドにも持っていけます。
「ハードウェアを前作よりアップグレードしたので、性能が上がっています」（木村）
出展メーカー 一覧
・ ARETERA
・ アールゴルフ
・ アーティザンゴルフ
・ BEST DRIVE SHAFT
・ CHALKLESS
・ ゴルフプライド
・ KBS
・ メタルファクトリー
・ ムジーク
・ グローブライド
・ ペインターゴルフ
・ ロマロ
・ ロイヤルコレクション
・ USTマミヤ
・ VATIC GOLF
・ ワタナベグリップ
・ エポンゴルフ
・ カムイワークスジャパン
・ グラファイトデザイン
・ コアエナジー
・ ゴルフネットワークプラス
・ コンポジットテクノ
・ ジェージーイー
・ スリリング
・ ダンロップ
・ トゥルーテンパースポーツインクジャパン
・ 日本シャフト
・ バシレウス
・ 藤倉コンポジット
・ フライトスコープジャパン
・ ブリヂストンゴルフ
・ プロギア
・ マジェスティゴルフ
・ マスダゴルフ
・ 三浦技研
・ ラズルダズル
・ ロッディオ
※順不同
いかがでしたか。新登場のギアにぜひ注目してみてください！
構成＝野中真一
写真＝田中宏幸