37メーカーが集まる試打会で見つけた“個性派ギア11選”！鹿又芳典が解説

今年で17回目となるカノマタ試打会が11月に過去最大規模で開催された。そのなかから、鹿又がとくに気になる次世代ギアを取材！

2026年はシャフトをチューニングする時代に!?

ウエイト調整つきシャフトが登場！ミート率がその場で劇的に変わる！

4つのウェイトを組み合わせることでシャフトのしなり感の調整が可能

ロッディオ

QUATTRING

SPEC●発売前につき未発表

※2026年1月発売予定

鹿又 このウェイトはドライバー用ですか？

藤倉 じつはシャフト用です。

鹿又 えっ!?シャフト？

藤倉 はい。新しい試みとして４つのウェイトをシャフト内部に入れて組み込めるチューニング機能つきのシャフト「ＱＵＡＴＴＲＩＮＧ（クアットリング）」を開発しました。

鹿又 ヘッドのウェイト調整が当たり前の時代になってきましたが、次はシャフトですか。具体的にはどういった調整ができますか？

藤倉 プレーヤーごとにミート率が１番高まるポジションに専用ウエイトを装着することで、使用中のヘッド性能を最大限に引き出すことができます。

鹿又 その微調整はプレーに影響がありますね。

藤倉 コースに出たとき万がイチ、フィッティング時のような結果が出なくても、コンシェルジュショップで微調整を繰り返せますので、プレーヤーのそのときの状態に合わせたチューニングが可能になります。

鹿又 ロッディオのヘッドは女子プロからも人気があったので、このシャフトも女子プロのニーズが高そうですね。

藤倉 ヘッドのウェイトも調整しつつ、シャフトも調整できれば、さらに細かいフィッティングが可能になると思います。

鹿又 フィッターにとっても微調整ができるのはありがたいです。

プレーヤーごとに１番ミート率が高まるシャフトに

その場でチューニングできます

「あらゆるゴルファーの細かいニーズに応えられるシャフトです」（藤倉）

ドラコン王者が監修！低重心設計の飛ばしモンスター！

JBEAM

ZY-SPEED

SPEC

●ロフト角／9.5、10.5度

●ヘッド重量／195g（±）

●価格（ヘッド単体）／8万5800円（レンチあり）、8万2500円（レンチなし）

山崎 鹿又さん、見てください！これがウチの新作「ＺＹ-スピード」です。まだホームページにも掲載していません。

鹿又 誌面に出しても大丈夫ですか？（笑）

山崎 特別にＯＫです。

鹿又 このモデルもドラコンチャンピオンの山崎さん監修ですか？

山崎 もちろんです。今回も飛距離を追求しています。飛ばすためにはインパクトロフトを立てつつ、打ち出し角を高くすることが絶対条件。「ＺＹ-スピード」は低重心にしつつ、ロフトを立ててインパクトしたときに1番飛ばせるヘッドです。

鹿又 かなりカーボンの占有率が高そうですね。

山崎 たわみ量の大きいカーボンを使うことで、ボールを押す力を最大限に高めています。

クラウンにカーボン素材を使い、ソール最後部にはウェイトを搭載。

「ZYシリーズ」はシャフトの評価も高い

ロフトを立ててインパクトしても打球が高く上がります

「ヘッドを共同開発した山崎泰宏さんは日本ドラコンシニアで8度も優勝した選手なんですよ」(鹿又)

大阪発の新シャフトメーカー

軽量でも左に行かない！新感覚のアイアンシャフト

BEST DRIVE SHAFT

ドミナーレ80

SPEC

●重量帯／50（ブルー）、60（シルバー）、70ｇ（ブラック）

●フレックス／ワンフレックス

●トルク／4.9度（50-7Ⅰ）

●元調子

●価格／1本・1万5000円

小代 今日は大阪から来ました。当社はインドアスタジオを共同運営していて、そのスタジオの知見を活かして開発したシャフトがアイアン用の「ドミナーレ」です。

鹿又 シャフトの特徴は？

小代 ひと言でいえば元調子のハイトルクです。

鹿又 珍しいですね。元調子系はロートルク、先調子系がハイトルクというのがセオリーですけど……。

小代 「ドミナーレ」は軽量でも左に引っかけないシャフトです。スタジオで測定したデータだと、ヘッドスピードが遅い人でもフック、引っかけに悩んでいる人が多かったので。

鹿又 アイアン用のカーボンシャフトはスライサー向けが多いので、ヘッドスピードの遅いフッカーは困っていたかもしれませんね。

小代 「ドミナーレ」はそういう人のためのシャフトです。ハイトルクですが当社独自のバイブレーションコントロールテクノロジー（ＶＣＴ）を搭載したことで余計な振動やトゥダウンを抑えています。

元調子でハイトルクは斬新ですね

「番手別トルクフローで、ロング・ミドルアイアンほどハイトルクになっています」（小代）

ただのカーボンツールじゃない！

大学の研究室と共同開発したORIGAMIソールで初速アップ！

VATIC GOLF

Venero

SPEC

●ヘッド体積／460cc

●ヘッド重量／200g

●ロフト角／8.5、9.5、10.5度

●価格（ヘッド単体）／10万4500円

鹿又 珍しいソール形状ですね。

塚田 これが香川大学と共同開発したＯＲＩＧＡＭＩカーボンソールです。

鹿又 オリガミですか！

塚田 香川大学には折り紙の原理や技術を工業製品などに応用するＯＲＩＧＡＭＩ工学の研究室があり、共同開発しました。

鹿又 この形状にはどういう効果があるのですか？

塚田 折り目の形状が２方向に同期的に変形することで大きなエネルギーを発揮します。それがボールスピードアップにつながる。特許取得済みの技術です。

鹿又 ウェイトのバリエーションも多いですね。

塚田 フロント側が４つ、バックウェイが２つから選べるのでセルフチューニングの幅は広いです。

折り目のある形状により変形量が大きくなり、ボール初速アップにつながった

特許を取得したソールです

「ORIGAMI工学だけではなく、VATICらしいフィッティング性能の高さも健在です」（塚田）

やさしさはゴルフ界イチ!?

ムジーク初のミニドライバーは調整機能が多彩！

ムジーク

BLACK XSPIRE Mini

SPEC

●ヘッド体積／340 cc

●ヘッド重量／213g（可変スリーブ、ウェイト重量込み）

●ロフト角／13.5度

●価格（ヘッド単体）／9万9000円

※2026年1月発売予定

鹿又 あれっ!?ムジークもミニドライバーですか。

舟橋 まだ発売前ですが、26年１月発売の予定です。

鹿又 ここ数年はミニドライバーが一気に増えましたね。

舟橋 当社のミニドライバーは、ミニとしてはやや大きめのヘッドサイズの３４０㏄です。

鹿又 ちょっと打ってみてもいいですか？

舟橋 どうぞ！

鹿又 これはやさしい！ロフトも13・5度あって打球が高く上がるし、ミニドライバーとしては慣性モーメントが大きい。

舟橋 ３カ所に可変ウェイトをつけているので球筋も調整できます。

鹿又 飛距離性能も高いですね。

舟橋 ヘッド素材に復元性の高い「フレクチャーカーボン」を使用したことで、打感のよさと初速性能の高さを両立しています。

フェース面には独自の「Bite フェースミーリング」を加工。

インパクト時のボールの食いつきを強化している

ドライバーが苦手な人にぜひ！

「上級者のセカンドドライバーというより、460ccのドライバーが苦手なアベレージゴルファーにオススメです」（舟橋）

伝統形状を貫いた人気シリーズ

第七世代はFWで完結！来年は新世代へ？

大ヒットした第7世代

7シリーズ

24年から25年の約1年半にかけて発売された7シリーズ。

新しいEPONユーザーも増えて大ヒットした

SPEC（AF-207・写真上）

●ロフト角／15（3W）、18度（5W）

●クラブ長／43インチ（3W）

●参考価格／9万1300円（シャフト・DOA月光）

SPEC（AF-107・写真左）

●ヘッド体積／460cc

●ロフト角／10、11度

●クラブ長／45.75インチ

●参考価格／13万7500円（シャフト・DOA凪）

SPEC（AF-507・写真右）

●素材／軟鉄鍛造、アルミパーツ

●ロフト角（7Ⅰ）／31度

●クラブ長（7Ⅰ）／37インチ

●参考価格／18万1500円(シャフト・N.S.950GH neo・5本セット）

鹿又 今回「ＥＰＯＮ」の新作はありますか？

坂内 残念ながらありません。

鹿又 大人気だった７シリーズが完成したばかりですからね。

坂内 今年（25年）９月に発売したＦＷ「ＡＦ-２０７」で第七世代が完結です。

鹿又 「ＡＦ-２０７」は本当に完成度が高かったです。最近は大手メーカーからもチタン素材のＦＷが増えてきましたが、ＥＰＯＮは２０００年代のはじめからフルチタンのＦＷを発売。「ＡＦ２０７」は20年以上もフルチタンのＦＷを開発しているので、ＥＰＯＮにしかできないクオリティの高さを感じました。

坂内 ほかに７シリーズで印象的だったモデルはありますか？

鹿又 個人的には「ＡＦ-５０７」のアイアンですね。飛距離と寛容性のバランスがよくて、打感もいい。はじめて打ったときに完璧なアイアンだと思いました。

坂内 ありがとうございます。「ＡＦ-５０７」はポケットキャビティですが、軟鉄鍛造一体成型にこだわっています。タングステンも使っていません。それがクリアな打感につながったと思います。

鹿又 タングステンを使わずにこの重心位置はすごいですよ。７シリーズが完結したということは、来年は８シリーズのはじまりですか？

坂内 すみません！まだ何もいえませんが、次回の新作にご期待ください。

7シリーズはドライバー2モデル、ＦＷは2モデル、

UTは1モデル、アイアンは4モデルをラインナップ

次の50周年モデルは期待大ですね！

「1977年の創業なので、もうすぐ50周年。記念モデルになりそうな次回作は期待大です」（鹿又）

待望のウッド系が誕生

F W・U T はロイコレとコラボ！

アーティザンゴルフ

L Sウッドシリーズ

SPEC（LS-FT）

●素材／高強度Ti617フェース、811Tiボディ、カーボンクラウン、タングステンウェイト

●ロフト角／14（3W）、17度（5W）

●価格（ヘッド単体）／6万7000円

鹿又 アーティザンといえば、米国のカリスマクラフトマンであるマイク・テーラーのアイアンやウエッジが有名ですが、今回はＦＷとＵＴですか？

秋山 同社初のウッドシリーズ。ロイヤルコレクションさんとのコラボです。

鹿又 アーティザンとロイヤルコレクション。玄人好みの２メーカーですね。

秋山 ＦＷといえばロイヤルコレクションの得意分野。ベースとなるヘッド形状や構造は共用しています。ＦＷにはチタンフェースのタイプもあります。

鹿又 ロイコレと組んだよさが、よく出ていると思います。

数量限定のレアモノです

「FWもUTも数量限定で発売。チタンフェースのFWはとくにオススメです」（秋山）

ポケット部分を限界まで削った！

20周年記念モデルはやさしさ際立つキャビティアイアン

ロマロ

タイプR プラス アイアン

SPEC

●素材／S20C・軟鉄・鋳鍛造（一体成型）

●ロフト角（7Ⅰ）／30度

●価格／15万円～（5本セット・6Ⅰ-PW）

鹿又 ロマロは２０２５年で20周年ですよね。おめでとうございます。

小林 ありがとうございます。周年モデルのひとつが「タイプＲ プラスアイアン」です。

鹿又 このサイズでここまでやさしいポケットキャビティは、唯一無二ですね。

小林 トップブレードにもソールにも重さを配置して、最適な慣性モーメントを実現しています。

鹿又 しかも、打感がいい。

小林 打感は20年間続けてきたロマロのこだわり。Ｓ20Ｃの軟鉄一体成型、銅下メッキ、ハイパーヒート加工でやわらかい打感を追求しました。

このサイズでこのやさしさはビックリしました

「一般的なポケキャビよりもポケット部分が深く、重心がかなり低いですね」（鹿又）

発売前から予約が殺到！

鍛造ではなく鋳造

はじめてのヴィンテージカッパー

ソール部分などにはCNC加工のドリル跡をそのまま残している



三浦技研

MG SC

SPEC

●素材／8620軟鉄

●ロフト角／50、52、56、58、60度

●価格／3万7400円

鹿又 三浦技研のウエッジで、カッパー仕上げは珍しいですね。

寺村 うちでははじめてのヴィンテージカッパー仕上げです。

鹿又 打ってみましたが、打感がやわらかい。さすが三浦だと思いました。

寺村 ありがとうございます。ただし、このモデルは軟鉄鍛造ではなくて軟鉄鋳造です。

鹿又 そうだったんですか!?

寺村 今回は設計自由度の高さをギリギリまで追求するために、あえて鋳造にしました。そのうえでＣＮＣ加工によって、番手別にバックフェースの形状を変えることにこだわりました。

鹿又 ヘッドサイズもちょうどいい小振りのサイズ感で顔もいい。

寺村 今、三浦技研ではフィッティングに力を入れていて、膨大なフィッティングデータがあります。そのデータをもとにＦＰ（フェースプログレッション）値を最適化しました。

鹿又 芝から打ったときの抜けのよさにビックリしました。どこに秘密がありますか？

寺村 ２つあると思います。ひとつは三浦技研独自のバーサタイルソールによって、どんな入射角のゴルファーが打っても抜けのいいソールになっています。もうひとつはＣＮＣ加工の鋳造モデルならではの正確な重心ポジション。番手別に理想的な重心を実現したことが振りやすさ、抜けやすさにつながったと思います。

鹿又 ＣＮＣ加工でこの心地よい打感、新しい三浦を感じるウエッジでした。

設計の自由度がやさしさにつながっていますね

「フェースの溝は50度と52度は通常、56度、58度、60度はフルスコアラインになっています」（寺村）

自動車部品の精度をゴルフグリップに

シニアツアーで話題のロートルクグリップ

ワタナベグリップ

SC-TX

SPEC

●素材／SCコンパウンド

●重量（BLなし）／50g（±0.5g）

●カラー／ブラック、グレー

●価格／2200円

鹿又 ワタナベグリップは、中嶋常幸プロから「最高のグリップがあるけど知ってる？」と紹介してもらったメーカーです。

藤田 中嶋プロをはじめ、シニアのプロに愛用してもらっています。

鹿又 元々は何の会社でしたっけ？

藤田 自動車部品の製造です。その精度・品質をゴルフグリップに応用して、ねじれが少ないロートルクのグリップを開発しました。

鹿又 25年はパターでゼロトルクが流行しましたが、次はグリップのロートルクが話題になりそうです。

中島常幸プロが絶賛していました！

「私も使っていますが、ダウンスイング中のねじれが少ないので、手元の軌道が安定します」（鹿又）

高精度なのに価格が安くなった

第2世代のMevoはコスパ最強の測定器

高さも幅も20センチ以内なので持ち運びにも便利。

専用のハードケースつき

フライトスコープ

Mevo Gen2

SPEC

●サイズ／約175mm×141mm×30.1mm

●重量／約500g

●価格／16万5000円

鹿又 すごく軽いんですけど、重さはどのくらいですか？

木村 ペットボトルのドリンクとほぼ同じ約５００gです。

鹿又 軽量でも弾道測定の精高いですね。

木村 ボールスピード、スピン量はもちろん、スピン軸やスピンロフトまで20項目のデータをドップラーレーダーで計測できます。屋外はもちろん、インドアでも使えます。

鹿又 ちなみにおいくらですか？

木村 16万５０００円です。

鹿又 その価格とは思えない性能でした。

木村 フル充電すれば６時間もつので、ラウンドにも持っていけます。

この価格帯ではナンバー１の性能です

「ハードウェアを前作よりアップグレードしたので、性能が上がっています」（木村）

出展メーカー 一覧

・ ARETERA

・ アールゴルフ

・ アーティザンゴルフ

・ BEST DRIVE SHAFT

・ CHALKLESS

・ ゴルフプライド

・ KBS

・ メタルファクトリー

・ ムジーク

・ グローブライド

・ ペインターゴルフ

・ ロマロ

・ ロイヤルコレクション

・ USTマミヤ

・ VATIC GOLF

・ ワタナベグリップ

・ エポンゴルフ

・ カムイワークスジャパン

・ グラファイトデザイン

・ コアエナジー

・ ゴルフネットワークプラス

・ コンポジットテクノ

・ ジェージーイー

・ スリリング

・ ダンロップ

・ トゥルーテンパースポーツインクジャパン

・ 日本シャフト

・ バシレウス

・ 藤倉コンポジット

・ フライトスコープジャパン

・ ブリヂストンゴルフ

・ プロギア

・ マジェスティゴルフ

・ マスダゴルフ

・ 三浦技研

・ ラズルダズル

・ ロッディオ

※順不同

いかがでしたか。新登場のギアにぜひ注目してみてください！

