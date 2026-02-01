絢香が、2月1日にデビュー20周年を迎えた。あわせて、最新アーティストビジュアルや20周年ロゴ、特設サイト公開とともに20周年記念企画が多数発表された。

まず、全国ツアー＜絢香 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR＞の開催が決定した。9月18日の東京・府中の森芸術劇場を皮切りに、10月25日の大阪城ホールと、ツアーファイナル公演となる11月29日の日本武道館のアリーナ公演を含む、全20公演。本ツアーでは、デビュー当時から長く愛されてきた楽曲はもちろん、最新楽曲まで、20周年だからこそ実現するメモリアルなセットリストを予定しているという。チケットは、絢香オフィシャルファンクラブ「Room Ayaka」にて本日より先行受付が開始され、今ファンクラブに入会するといち早くチケットの購入が可能なので是非チェックしてほしい。

次に、5月9日に約10年ぶりに地元・大阪にて＜絢香 20th ANNIVERSARY PREMIUM FREE LIVE＞の開催が決定した。イベント詳細は、改めて発表される。

そして、2026年秋にベストアルバムを発売することも決定。ベストアルバム収録のディスク1枚は、ファンの皆様から収録曲のリクエストをもとに決定されるとのことで、本日よりリクエスト投票が開始した。リクエスト曲とともに思い出・エピソードも受付中。ベストアルバムについての詳細は後日発表される。

さらに、絢香公式YouTubeチャンネルにてプレミアム企画「絢香 20th ANNIVERSARY “20 Live Videos” Premiere on YouTube」の開催が決定した。絢香がセレクトしたライブ映像を20週連続で毎週日曜日20時にプレミア公開される。2月15日以降は、毎週どのライブ映像になるかは公開当週の金曜20時頃に発表となるので、ぜひ楽しみにしてもらいたい。

◾️絢香 コメント

デビューから20年。

振り返れば、私自身が何度も歌や音楽に救われてきました。

うれしいときも、迷ったときも、悩んだときも、すべての瞬間が歌となり、虹のように多彩な光を放つ一本道となって、今の私へと続いています。

ここまで音楽を続けてこられたのは、

私の歌を聴いて支えてくれたみんなのおかげです。

本当にありがとう。

20年分の想いと歌を胸に、

これから始まる特別な20周年を、みんなと一緒に全力で楽しみたいと思います！

◾️＜絢香 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR＞ 2026年

9/18（金）開場17:30 / 開演18:30 【東京】府中の森芸術劇場 どりーむホール

9/21（月・祝）開場16:00 / 開演17:00 【宮城】仙台サンプラザホール

9/23（水・祝）開場16:00 / 開演17:00 【石川】本多の森 北電ホール

9/26（日）開場16:00 / 開演17:00 【福岡】福岡サンパレス ホテル&ホール

9/27（日）開場16:00 / 開演17:00 【熊本】熊本城ホール メインホール

10/3（土）開場16:00 / 開演17:00 【岡山】倉敷市民会館

10/4（日）開場16:00 / 開演17:00 【広島】呉信用金庫ホール

10/11（日）開場16:00 / 開演17:00 【長野】ホクト文化ホール 大ホール

10/12（月・祝）開場17:00 / 開演18:00 【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール

10/17（土）開場16:00 / 開演17:00 【高知】新来島高知重工ホール(高知県立県民文化ホール)・オレンジホール

10/18（日）開場16:00 / 開演17:00 【香川】レクザムホール

10/25（日）開場16:00 / 開演17:00 【大阪】大阪城ホール

10/31（土）開場16:00 / 開演17:00 【大分】大分iichiko総合文化センター iichikoグランシアタ

11/1（日）開場16:00 / 開演17:00 【宮崎】延岡総合文化センター

11/7（土）開場16:00 / 開演17:00 【北海道】札幌文化芸術劇場 hitaru

11/14（土）開場16:00 / 開演17:00 【山口】周南市文化会館

11/15（日）開場16:00 / 開演17:00 【島根】島根県芸術文化センター「グラントワ」いわみ芸術劇場

11/22（日）開場16:00 / 開演17:00 【兵庫】アクリエひめじ 大ホール

11/23（月・祝）開場16:00 / 開演17:00 【京都】ロームシアター京都 メインホール

11/29（日）開場16:00 / 開演17:00 【東京】日本武道館 ▼席種・チケット料金

・ホール公演：全席指定 9,900円（税込）

・アリーナ公演 ＜※対象公演：10/25(日) 大阪・大阪城ホール、11/29(日) 東京・日本武道館＞：S席 11,000円（税込）/ A席 9,900円（税込） ▼ファンクラブスペシャルシート抽選受付 ※SPECIAL会員以上のみ

期間：2026/2/1（日）12:00 〜 2026/2/15（日）23:59

URL：https://ayaka-fc.jp/contents/1041258 ▼ファンクラブ最速先行受付

期間：2026/2/1（日）12:00 〜 2026/3/1（日）23:59

URL：https://ayaka-fc.jp/contents/1041259 ※チケット先行情報、注意事項はサイトをご確認ください。

◾️＜絢香 20th ANNIVERSARY PREMIUM FREE LIVE＞ 開催日程：2026年5月9日（土） 大阪某所

※観覧無料

※イベント詳細は改めて発表。

◾️『20th ANNIVERSARY BEST ALBUM』

2026年秋発売 ◆収録楽曲リクエスト投票開始

ベストアルバム収録のディスク1枚はファンの皆様から収録曲のリクエストをもとに決定。リクエスト曲とともに思い出・エピソードも受付中。投票結果やアルバム発売（タイトル・発売日など）についての詳細は後日発表。 投票期間：3月31日（火）23:59迄

投票回数 / リクエスト曲数：お一人様1回 / 最大3曲まで

投票サイト：https://forms.gle/Z3kxbgQd9TE7eKN27

※注意事項は投票サイトをご確認ください。

◾️「絢香 20th ANNIVERSARY “20 Live Videos” Premiere on YouTube」 絢香がセレクトしたライブ映像を20週連続で毎週日曜日20:00にプレミア公開。2月15日以降は、毎週どのライブ映像になるかは公開当週の金曜日20:00頃に発表予定。

開催チャンネル：https://www.youtube.com/@Ayakamv

開催期間：2026年2月8日（日）〜6月21日（日） 第1弾プレミア公開：2026年2月8日（日）20:00

絢香 / はじまりのとき（絢香 LIVE TOUR 2012 “The beginning”〜はじまりのとき〜） https://youtu.be/PswB262ql48 ※アーカイブは2027年1月31日までを予定しております。

※ライブ映像ショートverは絢香公式TikTokやInstagramなどSNSでも公開予定です。

※公開日時が変更となる可能性がございます。