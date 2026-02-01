照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲

昨年1月の大相撲初場所で現役引退した元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方が1月31日、東京・両国国技館で「照ノ富士引退 伊勢ヶ濱襲名披露大相撲」に臨んだ。断髪式後に新ヘアスタイルを披露すると、ファンからは「そっくりじゃん」とある人物と比較する声が続出した。

断髪式で、最後は先代の伊勢ヶ濱親方にマゲを落としてもらった照ノ富士。その後、裏に下がると散髪しタキシード姿で再び登場した。すっかり短くなった髪に、ABEMAの中継で解説を務めていた元横綱・若乃花の花田虎上さんも「なんか可愛くないですか？」と一変したイメージに笑っていた。

照ノ富士の新ヘアスタイルにネット上の相撲ファンも反応。続出したのが、長男・テムジン君に似ているとの声だった。

「テムジン君にそっくりだ」

「似合ってます。大きなテムジン君」

「断髪式後のてるる、テムジン君と瓜二つで草」

「断髪後のてるる、テムジンくんそっくりじゃん…？」

「親方が髪切ったらテムジンくんに似るのちょっとおもしろい」

「てるる、断髪したら若返ったしテムジンくんすぎる」

「照ノ富士髪切ったらまんまテムジンやん」

3歳のテムジン君は照ノ富士の最後の土俵入りにも参加。まわしをつけ、土俵の上では大の里に抱っこされて、父の雄姿を静かに見届ける姿も話題となっていた。



