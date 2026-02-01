与野党が「消費減税」を掲げる衆院選。公示第一声で演説する自民党の高市早苗総裁＝2026年1月27日、東京・秋葉原（写真：共同通信社）

（政策コンサルタント：原 英史）

衆院選では与野党の多くが「消費減税」を掲げている。物価高が国民の多くを直撃しているためだ。

もっとも、直撃の度合いは家計の状況により異なる。もともと生活の苦しい低所得層は、食費や家賃を切り詰められないので甚大な影響を受ける。金利がさらに上昇すれば、住宅ローンを抱える世帯への影響が大きくなる。貯金を切り崩して生活する高齢者にとっては、長年蓄えた貯金の実質的な価値の低下が深刻だ。

一方、高所得層は、収入に占める消費支出の比率は低いので、影響は限定的だ。今後は給与が物価に見合って上昇し、保有する株や不動産などの資産価値も上昇していくとすれば、インフレはむしろプラスになる。

このため、低所得層を中心とした物価高対策が重要だ。方策として、有権者にわかりやすい「消費減税」、とりわけ低所得層にとって比重の高い食品に目が向くことは理解できないではない。だが、問題は効果だ。

仮に財政悪化懸念に伴う金利や物価の上昇などを回避できても、食品消費税の額は年収200万〜400万円の単身世帯で年間2万円、年収400万〜600万円の二人以上世帯で5万円だ（家計調査より推計）。これをゼロにしたからといって、生活が楽になるかは疑わしい。

より抜本的な対策が必要だ。そのためにまず、なぜ多くの人の生活が苦しいのか、要因はどこにあるのかを理解しておくことが重要だ。

「官製格差大国」日本

前提として認識しておくべきは、日本は「格差大国」であることだ。日本はかつては「一億総中流」と称されたが、そんな時代はとっくに過ぎた。先進21カ国（OECD加盟国のうち一人あたりGDPが日本と同等以上の国）の格差を比較すると、日本は米国・英国・イスラエルに次いで格差が大きい（図1）。

図1（出典）OECDデータ（18-65歳、2023年または最新年） ※ジニ係数は格差の代表的指標の一つで数値が大きいほど格差が大きい。完全に平等な社会では0、一人だけにすべての所得が集中していれば1になる

これはかなり深刻な状況と受け止めたほうがよい。米国をみればわかるように、大きな格差はさまざまな社会問題を招く。治安悪化や平均寿命の低下をもたらす可能性も高いからだ（『「長寿大国」ニッポンの終焉』月刊正論2026年1月号、『「治安大国」日本の虚実と欠陥』同2026年3月号参照）。

格差がなぜこんなに広がったかというと、要因の一つは、デフレ下の雇用環境悪化だ。就職氷河期には正社員になれず低収入を余儀なくされる人たちが生じた。デフレ脱却は進んだが、影響はしばらく続く。氷河期世代がそのまま高齢期に突入すれば、現役期に保険料を十分払っていないため低年金・無年金に陥る問題も生じるだろう。

だが、それ以上に重大な要因がある。政府の再分配機能の不全だ。

図1は再分配（政府による税・社会保険料の徴収と社会保障給付）の後の格差だが、図2は再分配前の格差を比べたものだ。

図2（出典）OECDデータ（18-65歳、2023年または最新年）

再分配前は、日本は先進21カ国の中でやや格差が小さい。つまり、日本は再分配機能が劣るために格差が大きい。これまでも私は繰り返し指摘してきたことだが、日本は「官製格差大国」なのだ（『「官製格差大国」の処方箋』産経新聞1月19日月曜コラムなど）。

社会保険料が重く、所得税が軽い

再分配機能が弱い最大の要因は、負担構造の累進性が乏しいことだ。消費税や保険料の事業主負担も加えた合計負担率をみると、年収200万円で42％、年収500万円で44％、年収800万円で46％とほぼフラットで、ごくわずかな高所得層で少し上がるだけだ（図3）。

図3※給与所得者（扶養者なし）の税額等を算出。消費税は家計調査等から推計。横軸は収入分布（国税庁データ）に基づく。合計負担率は、所得税・住民税・消費税・社会保険料（本人・事業主負担）の総計

再分配の根幹は「負担できる人には負担を求め、生活の苦しい人は助ける」はずだが、日本の負担構造は「負担できる人にたいして負担を求めず、生活の苦しい人には重い負担を課す」状態になっている。

元凶は、社会保険料が重く、所得税が軽いことだ。図3でも明らかなように、社会保険料は逆進的だ。低所得層に重くのしかかり、高所得になると保険料が頭打ちになって負担率は下がる。累進的な所得税の比重が低く、社会保険料の比重が高いから、全体の累進性が失われる。

ほかの先進国と見比べると、日本の負担構造は顕著に特異だ。先進21カ国の中で所得税の比率は最も低く（図4-1）、社会保険料の比率は最も高い（図4-2）。これでは、再分配機能が働かなくなるのは当然だろう。

図4-1（出典）OECDデータ（2024年または最新年）

図4-2（出典）OECDデータ（2024年または最新年）

日本は伝統的にこんな負担構造だったわけではない。1990年には、所得税（収入の対GDP比で8％）のほうが社会保険料（7％）より高かった。ところが、その後の30年ほどで社会保険料は倍増し（13％）、所得税は逆に下がった（6％）。

これは、国民の反発の強い増税は避け、目立たない社会保険料に依存し続けてきた結果だ。最近では「子ども・子育て支援金」を健康保険料への上乗せの形で導入したのも一例だった。

大きすぎる所得控除

所得税のほうはなぜ軽いかというと、中所得層からあまり税金をとっていないからだ。米国・英国・ドイツ・フランスと比べると、中所得層（平均年収の3分の2から3倍程度）の所得税負担が極端に軽い（図5-1、図5-2）。

図5-1（出典）原英史・黒澤善行・五島知佳『日本の税・保険料負担による再分配構造の包括的分析』、アジア成長研究所ディスカッションペーパー（2025）

図5-2（出典）原英史・黒澤善行・五島知佳『日本の税・保険料負担による再分配構造の包括的分析』、アジア成長研究所ディスカッションペーパー（2025）

一方、低所得層と超高所得層は日本が高いが、ボリュームゾーンの中所得層が軽いから、所得税収は少ない。加えて、所得税自体の累進性もごく一部の所得層を除いて働かず、負担構造の累進性を二重に損なっている。

日本の中所得層の税率が格別低く設定されているわけではない。例えば米国の連邦所得税は日本と同じ7段階で概ね同水準の設計だ。それにもかかわらず大きな差が生じるのは、日本の所得控除（基礎控除、給与所得控除など）が大きすぎるからだ。

特に中所得層で大きく膨らむ仕組みのため、例えば日米の平均年収の給与所得者を比べると、米国の所得控除は年収の2割弱だが、日本は6割弱だ（図6）。所得控除を差し引いた課税所得が少なくなるので、適用される税率も下がり（米国22％、日本10％）、掛け算した税額はさらに小さくなる（米国は日本の5倍）。

図6 ※扶養控除などは適用せず、基本的な所得控除のみで推計。米国の「標準控除」は、各種経費のほか医療費なども含め、実額控除の代わりに選択できる概 算控除の仕組みだが、ここでは「標準控除」を選択したものとして推計（米国は、伝統的には実額控除を選択する納税者が相当比率を占めたが、2018年 からのトランプ減税で「標準控除」の大幅な引上げがなされて以降は、約９割の納税者が「標準控除」を選択している）。 ※平均年収はOECDデータ（2024年）に基づき、日本の2025年・2026年は2％ずつ上昇と仮定。

日本の所得控除が相対的に大きいのは、他の先進国の多くでは長年、所得控除から税額控除への転換が進められたためだ。所得控除は再分配を妨げるので廃止・縮小がなされてきた。基礎控除を廃止した国も多い。

日本は世界の潮流に乗り遅れ、そのうえ一昨年来「基礎控除の引上げ」が一大争点になり、壊れかけた負担構造をさらに破損しつつある。仮に今年の基礎控除が予定通り引き上げられれば、差はさらに広がって、平均年収の所得控除は年収の6割超、税率は5％、日米差は7倍になる見込みだ。

中所得層はもっと所得税負担を

物価高に苦しむ人たちを救うには、このように広がった格差の解消が肝要だ。政府の機能不全によって生じた格差だから、機能改善によって縮小できる。社会保険料から所得税にシフトしたらよいのだ。

第一に、社会保険料は軽減すべきだ。例えば基礎年金は全て税収で賄えばよい。保険料を十分払っていないことに伴う低年金・無年金問題も解決できる。

第二に、所得控除を廃止・縮小し、所得税を重くすべきだ。特に、中所得層はもっと所得税を負担しないといけない。負担能力ある国民は国家の運営を支える責務があるはずだ。

そんなことは抜きに「減税で手取りを増やせ」とだけ唱える人たちは、国防も警察も縮小して安全が損なわれることを覚悟して主張すべきだろう。「手取りが増え、経済が回れば、税収が増える」との主張があるが、そのときは人件費も資材費も上がっている。減税で負担率を下げれば、行政サービスの水準維持は難しくなる。

所得税の累進性強化というと、高所得層の負担増の議論がなされがちだが、問題はそこではない。むしろ「高所得層に厳しい」ポーズでごまかし、数の多い中所得層に政治的におもねってきた結果が、現在の負担構造の破損状態だ。

第三に、高市早苗政権も唱える「給付付き税額控除」は急ぐべきだ。これは、所得控除から税額控除への転換の一つだ。先進国の多くで導入されており、低所得層には負の所得税を課して再分配機能を高める仕組みだ。

「負担構造改革」の政策論争を

以上の改革を実行すると、負担率のイメージは図7のようになる。図3と見比べてほしい。右上がりの傾きが生まれる。1990年以前には当たり前だった、「豊かな人には負担を求め、生活の苦しい人は助ける」構造が復活する。再分配後のジニ係数は大幅に下がり（0.33→0.31）、図1の上位グループから中位グループに移る。

図7※表示は図３と同様。推計の前提は次のとおり。 １）所得控除：基礎控除は廃止、給与所得控除は一律65万円に縮小。 ２）社会保険料：収入比例に一本化し、料率は三分の一カット（10％に）。 ３）給付付き税額控除：年収200万円まで社会保険料額を補填（最大20万円）、200万円超で逓減し400万円で消失

「中所得層はもっと所得税負担を」との主張には、引っかかりを覚える人も多いかもしれない。だが、代わりに社会保険料を下げるので、負担が一方的に増えるわけではない。制度設計次第だが（図7の推計は7兆円程度の歳出削減が前提）、合計負担率は低所得層で大幅に下がるだけでなく、中所得層もやや下がる可能性がある。

課題の本丸は、消費減税より、こうした負担構造改革だ。選挙でも大いに政策論争し、実現に向かうことを期待したい。これ以上の格差拡大は、低所得層を苦しめるだけでなく、社会全体を不安定化しかねない。

（本稿の執筆にあたり、制度・規制改革学会での諸提言や議論を参考にした）

筆者：原 英史