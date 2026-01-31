プロ野球・DeNAは31日、翌日から始まる春季キャンプに向け沖縄入り。チームは多くのファンが待ち構えるなか宿泊施設に到着し、歓迎セレモニーも開催されました。

セレモニーに出席したのは南場智子オーナーや木村洋太球団社長、相川亮二監督、東克樹選手会長の4名。花束を受け取り、相川監督が挨拶。「27年間、優勝できていないということに向き合って、今年必ずリーグ優勝、日本一を勝ち取り、みなさまに報告できるようにしっかり準備していきたいと思いますのでよろしくお願いします」と語りました。

セレモニー後は、木村球団社長が取材に応じ、キャンプに向けたチームの姿勢を明かしました。相川新監督体制での始動とあり「継承路線とはいえ、相川監督がやりたい野球を選手たちに理解してもらうことが重要なテーマ。昨年、奄美でスロー調整だった選手も、最初から宜野湾スタートという選手もいる」と新チームとしての変化を明かしました。また相川監督に伝えた要望も明かし、「監督の口で、振る舞いで、自分のしたい野球を伝えて欲しい」と期待を込めました。

また木村球団社長は、先日契約が発表された佐野誓耶野手コーディネーター補佐兼プロフェッショナルデベロップメントコーチの役割についても触れました。主に「ファームで野手のコーチング、プロ野球選手としての技術だけでなく、立ち振る舞いも課題と認識しているので、そういうことを出来る役割」と説明。さらにMLB・レイズでのアシスタント経験を生かし「メジャーでどういう選手が生き残っていたかを見ているから、そういう部分をコーチングして欲しいという思い」と起用の理由を明かしました。