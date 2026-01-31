1月19日、爽やかなブルーのシャツにカーキ色のミニスカートで東京・原宿に姿を現したのは、モデルで女優の新木優子だ。高級ブランド「ディオール」が開催した期間限定ポップアップイベントに参加した。

「新木さんは2020年に同ブランドのジャパンアンバサダーに就任しており、イベント出演はもちろん、自身のInstagramでもディオールの商品を積極的に紹介しています。今回も報道陣を前に新作リップをPRするなど、アンバサダー歴5年を超えてなお存在感は際立っています」（芸能記者）

会場に集まったファンは、その様子をこう振り返る。

「多くのスタッフに囲まれて登場した新木さんは、『優子ちゃん』という声援にも笑顔で手を振って応えていました。かなりサービス精神旺盛な、“神ファンサ”でしたね。1カ月前に報じられた熱愛をまったく感じさせない、落ち着いた立ち振る舞いが印象的でした」

2025年12月に『女性セブン』で元Hey! Say! JUMP・中島裕翔との真剣交際が報じられた新木。記事によると、2017年のW主演映画の出演から共演を重ねて、約3年前に距離が縮まったという。現在は同じマンションで部屋を借りて愛を育んでいるといわれている。

「熱愛報道の約4カ月前には、中島さんがグループを脱退したことから“結婚準備では”との声も上がりました。ただ、本人は俳優業への専念を理由にあげており、結婚はまだ先と見る向きが強いようです。

一方の新木さんも、私生活と同様に仕事は順調そのもの。モデル業に加え、2025年は2クール連続でドラマに出演し、『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）では主演も務めています。もともとファッションモデルとして女性の憧れを集めてきた存在で、その立ち位置は今も揺らいでいません。

Instagramのフォロワー数は495万人。有村架純さん、永野芽郁さん、今田美桜さんといったトップ女優と肩を並べる数字です。純粋な恋愛報道でイメージが崩れるタイプではなく、むしろ年齢と経験を重ねた余裕として受け止める女性ファンも多いでしょう。結婚後には主婦役や母親役など、新たな代表作が生まれる可能性も十分にあります」（芸能ジャーナリスト）

熱愛すら味方につける安定感ということか。