話題沸騰の痩せ成分【レジスタントプロテイン】たっぷり！『高野豆腐の濃厚グラタン』

寒さがピークのこの時期。体調管理に心強いのが、糖質オフ食材としても人気の〈高野豆腐〉。じつは免疫力アップに欠かせない「レジスタントプロテイン」を含む、知る人ぞ知る実力派。腸内環境を整えながら、体のコンディションを底から支えてくれます。

そんな高野豆腐を、ホワイトソースたっぷりのグラタンに。ソースはレンジで手軽に仕上げつつ、味わいは驚くほど濃厚。おいしさを引き出す『基本の戻し方』とともにご紹介します。

血糖値・血中脂肪をケアする「レジスタントプロテイン」とは？

高野豆腐に豊富な「レジスタントプロテイン」は、消化されにくく食物繊維に似た働きをする特殊なたんぱく質です。特筆すべきは、糖の吸収を穏やかにして食後の血糖値上昇を抑える効果。さらに、余分な中性脂肪やコレステロールを吸着して体外への排出を促すため、脂質代謝の改善にも役立ちます。糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病をケアし、体内から健康を支えてくれる心強い成分です。

『高野豆腐グラタン』のレシピ

材料（2人分）

高野豆腐……2個

ツナ缶詰（140g入り）……1缶

マッシュルーム……1パック（約100g）

牛乳……1カップ

ピザ用チーズ……40g

バター

小麦粉

塩

こしょう

高野豆腐の基本の戻し方

高野豆腐はバットやボールに入れ、50℃ほどの湯をひたひたに注ぐ。5分ほどおき、手でさわって中まで柔らかくなっていたら、両手でぎゅっとはさみ、水けを絞る。

※パッケージにもどし方の指定がある場合は、記載に従ってください。

作り方

（1）下ごしらえをする

バター15gは耐熱のボールに入れ、室温にもどす。高野豆腐は上記を参照してもどし、水けを絞る。厚みを半分に切り、縦半分に切ってから幅1cmに切る。マッシュルームは薄切りにする。ツナは缶汁をきる。

（2）ホワイトソースを作る

（1）のボールに小麦粉大さじ2を加え、泡立て器でなめらかになるまで混ぜる。牛乳を加えて溶きのばし、ラップをかけずに電子レンジ（600W）で2分加熱する。取り出してなめらかになるまで混ぜ、ラップをふんわりとかけて再び2分加熱する。塩小さじ1/3、こしょう少々を加え、よく混ぜる。

（3）具と混ぜてトースターで焼く

（2）に高野豆腐、マッシュルーム、ツナを順に加え、そのつどかるく混ぜる。耐熱の器に入れ、チーズをのせる。オーブントースター（1000W）で焼き色がつくまで7〜8分焼く。

こんがり焼けたあつあつを頬ばる時間は、至福のひととき。体をいたわりながら楽しめる、新感覚の高野豆腐レシピです。

（『オレンジページ』2021年12月2日号より）