鎌倉銘菓「クルミッ子」などで知られる「鎌倉紅谷」が31日、公式サイトおよびSNSを更新。2月28日をもって「大丸東京店」を閉店すると発表し、ユーザーから惜しむ声が多数寄せられた。

公式サイトなどで「日頃より鎌倉紅谷をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。契約期間の満了に伴い、2026年2月28日（土）をもちまして「大丸東京店」を閉店することとなりました。2020年のオープン時より多くのお客様にご愛顧いただきましたこと、心より感謝申し上げます」と報告。

鎌倉紅谷の有井宏太郎社長も自身のXで「2020年10月のオープン以来、大変多くのお客様にご愛顧いただき、育てていただき本当にありがとうございました そして、毎日多くのお客様で賑わう店舗を切り盛りし、日々支えてくれている販売スタッフの皆んなを心から誇りに思い感謝と敬意を表します。最終日までご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます」と伝えていた。

ファンからは「えっそうなの！？」「会社の帰りによく寄ってました 残念です」「東京駅から近いのに買えなくなるの悲しみ」「買いに行きやすい場所にあって重宝してたのに、残念過ぎる」「ショックすぎる〜」などの惜しむ声が多数寄せられていた。